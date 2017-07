'Equo Verdes La Rioja' lamenta que en el pacto entre Moreno y Cantabrana "busca debilitar el trabajo hecho hasta ahora"

Etiquetas

Desde 'EQUO-Verdes de La Rioja' han lamentado que en el pacto entre Henar Moreno y Germán Cantabrana "no hayan contado con Equo y Cambia Logroño" y, además, han criticado que "busca debilitar el trabajo hecho hasta ahora".

En un comunicado, han mostrado su sorpresa por la comparecencia de ambos para "hablar de ir trabajando en una candidatura unitaria de la izquierda del cambio para las próximas elecciones municipales en Logroño".

Equo ha recordado que "siempre ha trabajado por las confluencias; de hecho, fuimos quienes convocaron la primera Asamblea abierta en Logroño invitando a la participación de todas las personas y grupos y que fue el origen de Cambia Logroño". Precisamente, el 15 de julio hará 3 años de aquella primera Asamblea.

"Nos sorprende que estas dos personas hayan obviado a la Asamblea de Cambia Logroño, no se hayan dirigido a EQUO-Verdes de La Rioja en ningún momento y se hayan constituido en adalides de la confluencia, cuando quienes hemos trabajado y vivido todo aquel proceso sabemos que precisamente son estas dos personas quienes más palos pusieron en las ruedas para conseguir la confluencia total en aquel momento y que, desgraciadamente, acabó con la salida de Podemos de la candidatura municipalista".

Por ello, han señalado que "desconocemos cuál es el fin, pero mucho nos tememos que lo único que se trata es de debilitar y poner en cuestión el trabajo que desde el Grupo Municipal de Cambia Logroño se viene realizando y, para eso, que no cuenten con EQUO-Verdes de La Rioja". Para su formación "se trata de un acto totalmente personalista que no lleva más que a la división", y pensamos que todo el trabajo de estas candidaturas "se debe hacer desde la base y no desde la búsqueda del rédito personal".