Eric Maskin dice que el resultado electoral en EEUU hubiera sido diferente con otro resultado en las primarias

Etiquetas

Eric Maskin, profesor en Harvard y Premio Nobel de Economía 2007, ha asegurado este lunes que "el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos habría sido muy diferente si la elección primaria que se hace de los candidatos republicanos fuera de otra forma porque realmente Trump no tenía la mayoría, sólo un 30 o 40 por ciento, pero el voto de los otros candidatos estaba dividido" Maskin, junto a Leonid Hurwicz y Roger B. Myerson, ha participado en un coloquio con profesores e investigadores del ámbito económico y empresarial de la Universitat Jaume I, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas con la Fundación Pulses Rey Jaume I.

Eric Maskin, profesor en Harvard y Premio Nobel de Economía 2007, ha asegurado este lunes que "el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos habría sido muy diferente si la elección primaria que se hace de los candidatos republicanos fuera de otra forma porque realmente Trump no tenía la mayoría, sólo un 30 o 40 por ciento, pero el voto de los otros candidatos estaba dividido"

Maskin, junto a Leonid Hurwicz y Roger B. Myerson, ha participado en un coloquio con profesores e investigadores del ámbito económico y empresarial de la Universitat Jaume I, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas con la Fundación Pulses Rey Jaume I.

Durante el coloquio Maskin ha reflexionado sobre algunas cuestiones relacionadas con la política en los Estados Unidos como el sistema electoral, la decisión de Trump de no apoyar al Acuerdo de París para hacer frente al cambio climático o cómo afectará su política a las universidades y la investigación.

En primer lugar, ha comentado que ha dedicado parte de su trabajo técnico a estudiar sistemas electorales que realmente representen los intereses de la población. En este sentido, ha explicado que "el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos habría sido muy diferente si la elección primaria que se hace de los candidatos republicanos fuera de otra forma porque realmente Trump no tenía la mayoría, sólo un 30 o 40%, pero el voto de los otros candidatos estaba dividido".

"En mi opinión, el resultado no tiene sentido democrático porque si el votante hubiera podido comparar los candidatos frente a frente individualmente, el voto sería diferente. Un sistema mejor sería permitir a los votantes hacer un ranking de los candidatos", ha señalado.

CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Maskin también ha hecho una reflexión sobre la calidad de la democracia, en la que ha afirmado que "el secreto para diseñar un sistema democrático con éxito es encontrar el equilibrio entre la elección de los expertos que nos representan y su destitución cuando no cumplen con sus responsabilidades".

En cuanto al Acuerdo de París, Maskin ha apuntado que es "decepcionante" y que supondrá hacer todavía "más difícil" la lucha contra el cambio climático. No obstante, ha apuntado que a pesar de que el gobierno federal no hará demasiado en este sentido, las ciudades y los estados han apoyado estas iniciativas. "Los Estados Unidos están descentralizados en muchos aspectos y gran parte de las decisiones se toman en el ámbito local o estatal y esto es alentador. Además, las decisiones de Trump son reversibles y espero un cambio de presidente en cuatro años o, con suerte, antes", ha afirmado.

Del mismo modo, ha señalado que Trump no es "peligroso" para las universidades gracias a esta descentralización. Así mismo, ha explicado que la mayoría de las universidades son privadas aunque tengan una parte de fondos públicos. "Trump puede hacer algo de daño si reduce los fondos de la National Science Foundation, que es exactamente lo que pretende hacer, pero para tomar esta decisión se tiene que aprobar en el congreso e históricamente siempre han dado un buen apoyo a la investigación", ha señalado el economista.

Durante el coloquio también se ha debatido sobre cómo la economía puede mejorar los retos globales actuales. En este sentido, Maskin ha explicado que la economía funciona mejor si se centra en los fundamentos, más que en las eventualidades del momento "porque normalmente aquello que pasa ahora tiene mucho que ver con aquello que ha tenido lugar mucho antes".

Como ejemplo ha puesto la crisis financiera de 2008, en la que los economistas fueron criticados por no predecirla. "El error más grande no es no haber anticipado la recesión, sino que los economistas no pusieron de manifiesto toda la teoría que existe desde hace décadas sobre los sistemas financieros no regulados apropiadamente y su inminente caída o inestabilidad", ha afirmado.

DESIGUALDADES

Finalmente, se ha tratado el tema de las desigualdades. Sobre esta cuestión el profesor ha señalado que no es una tendencia actual, que ya ha pasado antes en los últimos 150 años de historia, con una mejora en los años 60 y 70 "gracias al acceso a la educación, los sindicatos de trabajadores y la liberación del mercado".

"Trump ha atraído a la gente que no obtiene mejoras salariales, pero no ofrece soluciones reales y es importante que las encontremos", ha apuntado. "Una de las posibles soluciones es la mejora de la redistribución económica a través de la reforma del sistema de impuestos para que los que están por debajo obtengan más, justamente lo contrario de lo que está haciendo Trump", ha apuntado.