Errejón avisa de que es peligroso "llevar todo al borde del precipicio" y dice que él no amenaza con irse en ningún caso

El secretario Político de Podemos y líder de la candidatura 'Recuperar la ilusión', Íñigo Errejón, ha advertido este viernes de que "la cultura del todo o nada y de llevar todo hasta el borde del precipicio es peligrosa para Podemos y ya ha alejado a gente valiosa".

De este modo ha vuelto a afear al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que amenace con marcharse --incluso del escaño-- si sus propuestas no ganan en el Congreso de Vistalegre. "Yo no amenazo con irme en ningún caso, estaré donde me pongan la gente con su voto y la nueva dirección", ha añadido.

A su juicio, si hay 120.000 personas que votan unos documentos y le dicen a Iglesias que siga siendo secretario general "prevalecerá la responsabilidad y Pablo va a obedecer ese mandato".

En declaraciones a Cuatro en vísperas del cónclave, recogidas por Europa Press, Errejón ha llamado a la calma, a rebajar "la dramatización" y a poner "un poco de cordura" en las declaraciones para que los inscritos voten "con tranquilidad". "Nunca más un proceso como este", ha llegado a añadir. En todo caso, se ha mostrado convencido de que al final primará la responsabilidad.

NO SABE SI SE HA ROTO EL "TÁNDEM"

El actual 'número dos' no ha querido valorar si se ha roto "el tándem" que han formado Iglesias y él, pero ha defendido que "ese tándem ha funcionado muy bien en términos políticos y electorales". Eso sí, cree que quien puede restablecerlo es la gente, dando "un mandato muy claro y diciendo 'no nos hagáis elegir, os queremos juntos'".

Eso sí, también ha dejado claro que si de Vistalegre sale una dirección que no le quiere como secretario político o como portavoz parlamentario, él se pondrá a su disposición "para ser útil".

En Podemos, ha dicho, los puestos están para servir a la gente, pero eso "no quiere decir que nadie tenga que dar portazos" porque "no sobra nadie" sino que, bien al contrario, "falta más gente".

Así, ha insistido en que su apuesta es por un Podemos que no sea sólo de protesta, "el Podemos transversal que aprendió del 15M" porque "lo otro" ya se ha "probado muchas veces en el pasado" y ha habido "muchas fuerzas sólo de protesta o de indignación que al final no arañan a los

partidos de los privilegiados".