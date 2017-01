Espinar asegura que fue López quien pidió sentarse en la última fila de la Asamblea

Etiquetas

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha asegurado este viernes que fue el exportavoz de la formación morada el que pidió sentarse en la última fila del hemiciclo de la Cámara autonómica después de ser cesado.

"José Manuel está sentado en la Asamblea donde él ha pedido estar sentado. Él ha pedido exactamente ese sitio y exactamente en ese sitio está", ha explicado Espinar en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, después de que ayer, en la primera sesión de pleno como diputado raso se le viera en 'el gallinero'.

Según ha relatado Espinar, se le dijo que estaría donde quisiera y él escogió ese sitio: última fila al lado de la diputada Mónica García, al igual que él, del sector 'errejonista'.

"Él se sentirá como se sienta, pero cuando me dijeron 'José Manuel está aquí sentado' llamé y dije: no me parece un sitio adecuado para una persona que fue número uno y anterior portavoz", ha relatado Espinar quien ha continuado explicando que fue entonces cuando le dijeron que lo había solicitado él mismo.

Preguntado por las palabras de López diciendo que Espinar le transmitió su cese momentos antes de que se produjera, ha afirmado que él le dijo que se iba a someter a votación su continuidad en la Portavocía de Podemos en la Asamblea de Madrid y no otra cosa porque él no puede cesar.

También le adelantó que su opción no era él, sino la actual portavoz Lorena Ruiz-Huerta. "Creo que es una mejor portavoz que José Manuel López", ha apostillado.

Eso sí, ha pedido que haya un "debate político, honesto y de ideas en el que todo el mundo plantee qué alternativas tiene para Podemos y qué alternativas quiere para este país", pero no tener "permanentemente un debate de pellizcos de monja" entre ellos.

Preguntado por si ha habido una 'purga' en el equipo de dirección de Podemos Comunidad de Madrid después de que él y su equipo ganaran las primarias a la candidatura liderada por la 'errejonista' Rita Maestre, Espinar ha afirmado que buscó un acuerdo con Maestre, pero lo que entendió de la conversación es que la también portavoz en el Ayuntamiento de Madrid no quería "ningún tipo de acuerdo" hasta Vistalegre II.

A este respecto, ha apuntado que están "deseando llegar a un acuerdo" con el sector 'errejonista' "para no dar el espectáculo" que están dando.