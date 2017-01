Estudiantes protestan en Madrid contra Trump tras jurar el cargo como presidente

Etiquetas

Estudiantes españoles y americanos se han concentrado este sábado en la embajada de Estados Unidos en Madrid para protestar en contra del nuevo presidente de América del Norte, Donald Trump, que juró su cargo el pasado viernes.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general del sindicato de estudiantes, Ana García, ha explicado que la manifestación tiene como objetivo lanzar un mensaje a Trump de que "no va a poder gobernar sin ningún problema", ya que los jóvenes que están en su contra no van a "aceptar sus maneras machistas y homófobas".

"Hoy empieza la lucha, va a ser el presidente más breve de toda la historia de los EE.UU. porque desde luego no vamos a parar de movilizarnos con las mujeres y los inmigrantes hasta que abandone la Casa Blanca y cerremos la posibilidad de que lleve a cabo sus políticas", ha resaltado García aseverando que están hechas para "una minoría de multimillonarios que como él, han hecho su fortuna gracias a la explotación de trabajadores".

Además, ha asegurado que la concentración también sirve para "solidarizarse con los jóvenes y trabajadores de EE.UU. y de todo el mundo que están levantando un movimiento de lucha contra Trump" y se ha mostrado convencida de que las medidas que pretende llevar a cabo el nuevo presidente son aquellas que "provocan la crisis a nivel internacional". De hecho, cree que el objetivo de Trump es "entregar el poder a las élites que no tienen otro interés que engordar sus cuentas explotando y exprimiendo a los trabajadores".

"Por eso le respondemos que es un mentiroso, que no nos engañe porque no tenemos miedo", ha destacado la joven estudiante que asegura que la concentración sólo es una parte más de la campaña que se ha hecho en facultades e institutos "de todo el Estado" con asambleas "explicando lo que está sucediendo en EE.UU." y obteniendo "muy buena" acogida por parte de todos los estudiantes, ya que se ha reflejado en ellos "un entendimiento de solidaridad" de que "la lucha es lo único que sirve para acabar con esto".

A la manifestación también han asistido dos jóvenes de Estados Unidos que están realizando sus estudios este año en España, y donde han querido aportar su granito de arena para decirle "al mundo" que no están de acuerdo "con lo que está pasando en EE.UU.", ya que desde su punto de vista ya ha empezado una época de "violencia, odio, racismo, sexismo y homofobia".

"No hemos votado a Trump y no ha ganado el voto popular, y estamos aquí para que todos sepan que no es americano, no representa a EE.UU y no es nuestro presidente", ha puntualizado una de ellas.