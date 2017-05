Ex secretario general del PSOE de Ceuta muestra desagrado con Sánchez y rechaza su estrategia de "podemizar" el partido

Etiquetas

El que fuera secretario general del PSOE de Ceuta entre 2008 y 2015, José Antonio Carracao, ha reiterado en una carta abierta a los medios que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le da "asco", afirmación que publicó en su perfil personal en Facebook justo antes de las primarias del pasado domingo y que, tras borrarla, ha vuelto a difundir después de que el actual líder de los socialistas de la ciudad, Manuel Hernández, dijese que barajaba la posibilidad de llevar sus palabras a la Ejecutiva Regional.

"Asco se define como la sensación de desagrado que produce alguien o algo y que impulsa a rechazarlo. Así que Pedro [Sánchez] me da asco en el sentido de que me desagrada su estrategia de manipular la verdad para construir un relato que le valga para sus intereses y rechazo su estrategia de 'podemizar' al partido", opina Carracao, que formó parte del grupo local de apoyo a Susana Díaz en las últimas primarias.

Según el ahora militante de base, su escrito, en el que acusa a Sánchez de extender "un veneno que ha provocado el enfrentamiento más fratricida" en el PSOE, se inscribía "en un periodo de campaña" y venía a "describir una sensación y un sentimiento, nunca un insulto".

Carracao ha acusado a Hernández, afín a Sánchez, de haber llamado a Ferraz para "sugerir" que se promoviese su baja en el partido tras el estallido del 'caso Emvicesa', en el marco de cuyas diligencias judiciales el ex secretario general fue citado a declarar como investigado pese a que la UDYCO no ha encontrado "indicios de criminalidad" en su actuación como miembro de la Comisión Local que se encargaba de adjudicar las viviendas protegidas en la ciudad.

"Guardé silencio entonces y cuando 'compañeros' han vertido insidias de forma pública en los medios sobre mis motivos para irme de la actividad política; cuando Pedro Sánchez se negó a venir a Ceuta y hasta a grabar un vídeo de apoyo hacia mi candidatura en las últimas elecciones autonómicas; cuando ha habido campañas de acoso e insultos; o cuando llamaron fascista a mi padre [el ex senador del PSOE por Cádiz José Carracao]", ha explicado.

Carracao ha terminado su escrito diciendo que "no he insultado sino expresado el sentimiento que el comportamiento político de Pedro [Sánchez] me provoca" y ha retado a Hernández a trasladar sus afirmaciones "a donde mejor considere, como ya ha hecho anteriormente". "Cuando fui secretario general usé mi silencio sin tratar de silenciar a nadie pero ahora como militante valoro más mi libertad de expresión y defensa", ha concluido.

Con un censo de 367 votantes y una participación superior al 71 por ciento, Pedro Sánchez ganó con 168 apoyos las primarias a la Secretaría General del PSOE del pasado domingo en Ceuta, donde el partido tuvo que refundarse en 2008 con Carracao como líder previa disolución y expulsión de una docena de militantes críticos. Susana Díaz consiguió 72 votos y Patxi López, 19.