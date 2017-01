FEIJÓO DESACONSEJA LAS PRIMARIAS A TENOR DE “CÓMO ESTÁ EL PSOE”

Etiquetas

- Alaba a Cospedal por dar “la cara” por el PP en los momentos difíciles. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, desaconsejó este lunes introducir las primarias en el PP porque “hay que ver cómo está el PSOE”, a la vez que defendió como igual de democrático un método de elección del presidente del partido por medio de compromisarios.Lo hizo en el coloquio posterior a su intervención en el Club Siglo XXI, en Madrid, a la que asistieron los vicesecretarios generales del PP Fernando Martínez Maíllo, Pablo Casado y Javier Maroto; el tema de cómo se ha de elegir al presidente del PP, si por medio de primarias o manteniendo el sistema de compromisarios, es uno de los que se ha planteado con fuerza en las semanas previas al congreso del partido, que se celebrará el 11 y 12 de febrero.Feijóo, que expresó su respeto por la “libre opinión” en favor de las primarias que puedan tener, por ejemplo, en el PP de Madrid, se mostró sin embargo contrario a “copiar lo que no funciona”, a tenor de lo que se ve en el PSOE y en Podemos. El presidente de la Xunta defendió que el principio “un militante, un voto” está vigente en el PP “desde hace mucho tiempo”, y que decir que los militantes del partido no votan “es una falacia”. A partir de ahí, que elijan directamente al presidente o elijan a compromisarios es un tema “opinable” y Feijóo señaló que, en un país donde los alcaldes y los presidentes autonómicos tampoco se eligen por democracia directa, aunque a él le “gustaría”, debe considerarse igual de democrático y con la misma “legitimidad” que al presidente de un partido se le designe de forma indirecta.En cambio, el jefe del Gobierno gallego prefirió no pronunciarse acerca de otro de los temas cruciales de cara al congreso del PP: si la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, seguirá siendo secretaria general del partido o no. “Un presidente tiene que nombrar a su secretario general”, constató, añadiendo que sería “una falta de respeto” decirle al presidente del PP, Mariano Rajoy, a quién tiene que nombrar como 'número dos'. Además, bromeó que no merece la pena “perder mucho el tiempo” en esas disquisiciones “porque no vamos a influir” y “la decisión va a ser suya”.Feijóo admitió que hay varios modelos distintos y que él mismo, como presidente del PP gallego, ha tenido un secretario general que ha formado parte de su Gobierno, Alfonso Rueda, y otro que no, Vicente Tellado.De esa forma, restó importancia a que Cospedal sea ministra y además la alabó, al destacar que “nadie le puede discutir a Cospedal que en los momentos importantes ha estado ahí” y que “es muy importante que alguien dé la cara por su organización” y ella “no se ha arrugado, ha estado ahí, ha plantado cara” y por tanto “merece un respeto”.