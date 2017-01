EL PSOE FIJARÁ MAÑANA LA FECHA DEL CONGRESO A LA ESPERA DE CANDIDATOS A LIDERAR AL PARTIDO

Etiquetas

El Comité Federal del PSOE aprobará mañana, previsiblemente, el calendario político del partido que fijará la fecha en la que se celebrará el 39 Congreso Federal.Antes de la celebración del máximo órgano entre congresos se reunirá la Comisión Gestora para aprobar el calendario que, posteriormente, elevará al Comité Federal para su ratificación. La Gestora propondrá que la cita del congreso sea para mediados de junio por lo que las primarias se estiman para mediados de mayo.Aunque la fecha de las elecciones internas para elegir a quien ocupará la Secretaría General del PSOE no se convocará hasta otro comité federal, las quinielas sobre los candidatos acaparan las conversaciones de los socialistas y, según fuentes consultadas por Servimedia, se barajan nombres como el del expresidente del Congreso y exlehendakari Patxi López; la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el exlíder socialista Pedro Sánchez, e incluso el del diputado Odón Elorza.Ninguno ha dado oficial y públicamente el paso de anunciar su candidatura a la espera de recabar apoyos suficientes y de que se convoquen oficialmente las bases para las primarias y el calendario para su celebración. Además, todavía hay dirigentes socialistas de peso, como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara que, según fuentes socialistas, están manteniendo contactos en favor de que haya una sola candidatura que represente la vuelta a la unidad en el PSOE.En el seno del partido creen que la cita de mañana no se parecerá en nada al Comité Federal que terminó con la dimisión de Sánchez, pero sí son conscientes de que la fractura continúa, ya que seis secretarios generales son críticos con la fecha de junio propuesta por la Gestora como así se lo trasladaron al presidente Javier Fernández los secretarios generales del PSOE en Baleares, Armengol –única presidenta autonómica-; Madrid, Sara Hernández; Castilla y León, Luis Tudanca; País Vasco, Idoia Mendia; Navarra, María Chivite; Murcia, Rafael González Tovar; La Rioja, César Luena; y la presidenta de la Gestora en Galicia, Pilar Cancela.Pese a ser menos en número, seis, los ‘barones’ que sí apoyan el calendario de la Gestora son también presidentes autonómicos y líderes de algunas de las federaciones más importantes, como el caso de Susana Díaz (Andalucía), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Ximo Puig (Comunidad Valenciana), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón).Aunque todo apunta a que los críticos no presentarán calendario alternativo y que ni siquiera se forzará una votación, la Gestora espera que una vez se apruebe el calendario propuesto se acaben las diferencias sobre las fechas y se destinen las fuerzas al debate político y al futuro del partido. En este escenario, el PSC ha optado por mantener un perfil neutral habida cuenta de que está revisando con la Gestora la relación que mantienen ambos partidos desde hace 40 años tanto a nivel de proyecto político como de relación organizativa. Actualmente no está definido que los 18.000 militantes del PSC puedan participar en las primarias y el Congreso Federal (como han hecho hasta ahora) del PSOE, un aspecto relevante porque son la segunda federación en número de votos, sólo superada por Andalucía.Una vez se apruebe este sábado el calendario político, a mediados de abril, previsiblemente, se convocará un comité federal extraordinario que convocará oficialmente el cónclave y aprobará las bases para las primarias. Entonces, los que quieran optar a liderar el partido tendrán que lanzarse a la campaña de buscar avales y el respaldo de la militancia.El ganador de las primarias será ratificado en el 39 Congreso Federal de junio en el que se aprobará la nueva Ejecutiva del partido. A partir de esa fecha, seguramente con dos o tres semanas de diferencia, se convocarán los congresos regionales y provinciales para renovar el organigrama del PSOE.Todo este calendario coincide en un momento en el que las bases del PSOE se han movilizado y conformado plataformas críticas con la Gestora y con los plazos marcados por este órgano.