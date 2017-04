CANAL. FLORIANO RECONOCE QUE VIO EL “FAMOSO NÚMERO DE CUENTA” DE GONZÁLEZ

Etiquetas

El exvicesecretario de Organización del Partido Popular Carlos Floriano afirmó este miércoles que vio el “famoso número” que supuestamente pertenecía a una cuenta abierta en Suiza del expresidente de la Comunidad Ignacio González, encarcelado ahora en el marco de la ‘Operación Lezo’.Floriano, preguntado en los pasillos del Congreso, reconoció que tuvo una reunión con el diputado autonómico Jesús Gómez, como desvela el propio Gómez en ‘El Mundo’, en la que éste le enseñó “documentación” en la que constaban los datos bancarios de González en dicho país. A la reunión, según Floriano, acudió Gómez con Juan Carlos Vera para “enseñarme una documentación que tenía, y allí fue donde me enseñó el famoso número de cuenta y sí, esa reunión se produjo”, admitió el hoy portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Preguntado por si trasladó dicha información al presidente del partido, Mariano Rajoy, Floriano se excusó en que no hay que especular sino dejar “dos cosas muy claras”: “la primera que quedó muy nítida, González no fue candidato y sí lo fue Cifuentes, y, segundo, todo lo relacionado con la ‘operación Lezo’ sale a raíz de una denuncia que presenta la Comunidad de Madrid que preside Cifuentes”. Ello le llevó a subrayar que “ni se tapa ni se encubre a nadie porque afortunadamente funciona el Estado de Derecho”.En su exposición de lo ocurrido, Floriano recordó que “González negó todo lo relacionado con la cuenta en Suiza y luego mira lo que está pasando”. Argumentó que no lo llevaron en 2015 a la Justicia porque hay que enmarcarlo en “un momento de formación de listas electorales, y este señor no iba ser candidato en Leganés”, por lo que “parecía que venía con un ánimo de venganza sobre los responsables regionales”. Además, “González por otra parte negó que él tuviera alguna relación con algún número de cuenta”, agregó. “En todo este proceso llega mucha información contradictoria que está motivada por intereses personales y hay que ser muy frío, hay que saber valorar todo y tomar las decisiones sabiendo que no eres juez, y tu capacidad es la que es, de escuchar e intentar hacerte conciencia de qué es lo que sucede cuando alguien denuncia algo”. Pese a ello, enfatizó que de “lo ocurrido” hay que extraer "dos conclusiones: el señor González no fue candidato y Gómez sí”.