FRANCIA. ECHENIQUE DICE QUE “HAY QUE VOTAR CONTRA LA ULTRADERECHA DE LE PEN” PERO NO PIDE EL VOTO PARA MACRON

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, afirmó este lunes que “hay que votar contra la ultraderecha” que representa la candidata del Frente Nacional Marine Le Pen.En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, Echenique destacó el “resultado histórico” de su partido hermano en el país vecino, Francia Insumisa, porque ha “duplicado” su respaldo electoral y ha abierto a un “nuevo espacio político”. Destacó que Francia Insumisa “ha sido la candidatura que más ha confrontado con estos fantasmas del pasado que representa la candidatura de Le Pen” y, por ello, reclamó que los socialistas que encabeza Benoît Hamon, que lograron un 6% de los votos, debían haber apoyado al candidato Jean-Luc Mélenchon, lo que a su juicio hubiera evitado el pase a segunda vuelta de la candidata ultraderechista.El ‘número dos’ de Podemos fue algo más claro en apostar por votar contra Le Pen, pero sin pedir el voto para Macron, que lo fue el líder de Podemos, Pablo Iglesias, este domingo. Por Twitter, cuando se intuía que a la segunda vuelta pasarían el centrista Emmanuel Macron (!En Marcha!) y la ultraderechista Marine Le Pen (Frente Nacional), Iglesias afirmó: “A la espera de lo que pase, apostar por Clinton/Macron (establishment) frente al neofascismo en lugar de Sanders/Mélenchon ya fue un fracaso”, lo que suscitó críticas.Echenique no manifestó su apoyo a Macron porque se aferró a que no van a decir a los franceses qué tienen que votar y dijo que, en lugar de preguntar tanto a Podemos, “hay más dudas” sobre lo que apoyan PP y Ciudadanos, que a su juicio “tienen posiciones muy cercanas” al Frente Nacional en “muchos temas”, y otros partidos, como el PSOE y su Gestora, que no “saben por dónde les da el aire".Eso le dio pie a comentar que el exministro popular Alberto Ruiz-Gallardón ha transportado el féretro de un franquista (su suegro, José Utrera Molina) mientras cantaba el ‘Cara al Sol’, y que Ciudadanos se presentó a las elecciones europeas de 2009 de la mano de un partido de extrema derecha. Echenique afirmó que los resultados en Francia son “decepcionantes”, porque obliga a elegir “entre la extrema derecha” que representa Le Pen o el candidato socioliberal Macron, a cuyo partido definió como uno de “los que hacen crecer y despertar la extrema derecha”.Esto le llevó a advertir de que “aunque consigamos parar a Le Pen en 2017, corremos el riesgo de que las políticas neoliberales y opciones como Macron traigan un presidente de ultraderecha en 2022”.Ante la insistencia de los periodistas a Echenique para que explicara cuál es la opción de Podemos para que los franceses frenen a Le Pen y ésta no gane las presidenciales (voto a Macron o abstención), bromeó sobre el “mucho interés” que despierta la posición que tenga Podemos y que, por el contrario, es “curioso” que no se planteen “dudas” por lo que hagan “los tres partidos que sustentan al Gobierno (PP, PSOE y Cs)".