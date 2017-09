Feijóo alerta en un vídeo junto a Albor de "los peligros de que gane la gente quiere hacer una enmienda a la totalidad"

Etiquetas

Albor recupera un episodio de su pasado en el que Pujol le propuso cambiarse al PP si Fraga no era presidente

El PPdeG ha colgado un vídeo este domingo en Youtube en el que el jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, conversa con el primer presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, un día después de que a éste se le entregase la Medalla del Mérito en el Trabajo en un acto en Santiago.

Albor, que cumplió 100 años este mes de septiembre, recibe a Feijóo en su casa de las afueras de Santiago, donde mantienen una conversación sobre el pasado del médico y político, el presente de Galicia y el futuro del PP con las elecciones municipales de 2019 en el horizonte.

Feijóo muestra su confianza en que los populares puedan recuperar las ciudades gallegas y hacerse con las cuatro diputaciones, aunque liga este éxito a la situación de "la marca" del PP a nivel de España dentro de año y medio.

En ese punto, Albor sugiere la elección de "un médico ilustre" o "un abogado ilustre" para hacer de las candidaturas del PP más atractivas para la ciudadanía, a lo que Feijóo responde que, a día de hoy, el salto a la política no es atractivo para los profesionales.

"A la gente como tú les cuesta mucho meterse en política", afirma Feijóo en referencia a Albor, que abandonó su carrera como médico para convertirse en candidato a la Xunta por Alianza Popular en la primeras elecciones autonómicas, celebradas en 1982. "Lo harán cuando vean el peligro de que ganen los comunistas", replica Albor.

"Sí, esa es la clave. Que la gente todavía no vio los peligros de que gane la gente que quiere hacer una enmienda a la totalidad. Una enmienda a la Constitución, al Estatuto, a la Unión Europea. Romperlo todo, desmoronarlo todo para empezar no se sabe lo qué", incide Núñez Feijóo.

"Todo lo que cerramos en la Transición lo quieren reabrir ahora. Es ridículo esta discusión. Es una discusión cerrada desde el siglo pasado. Volver a discutir 50 años más tarde lo que hemos discutido y cerrado es un anacronismo político e histórico", zanja el presidente de la Xunta.

"LA POLÍTICA MERECIÓ LA PENA"

Gerardo Fernández Albor cumplió 100 años el pasado 7 de septiembre y ha sido homenajeado en los últimos días con un simposio sobre su figura celebrado en Santiago que se cerró con la entrega, de manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la Medalla al Mérito en el Trabajo.

"La política mereció la pena", asegura Albor en su conversación con Feijóo, en la que recupera episodios de su pasado, como su entrada en la política de la mano de Manuel Fraga para ser candidato a la Xunta por AP --precursora del PP-- o cuando el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, quiso pasarse al Partido Popular.

"Jordi Pujol me llamó. Me fui a Barcelona, me puso un coche en el aeropuerto y me dijo: 'Quiero hacer un pacto con vosotros, pero con una condición. El presidente tiene que ser Marcelino Iglesias, Abel Matutes o (Adolfo) Suárez'. Pero Fraga no quiso porque no lo pusieron a él (de presidente)", recuerda Albor.

"NO SABÍA LO QUE ERA UNA DICTADURA"

Otro de los episodios que rememora el centenario político es su etapa en el Parlamento europeo, donde, a finales de los 80 y comienzos de la década de los 90, presidió la comisión creada para la reunificación de Alemania.

"Hoy no lo hubiese hecho, me jugué la vida sin enterarme porque no sabía cómo eran las dictaduras. Las dictaduras saben quienes son todos los de la oposición y además se meten a dirigirte. Y con quien hablaba yo para llevar la democracia era el jefe de la Stasi. Si eso es hoy no lo hago, porque me jugaba la vida y tan valiente no soy", afirma Fernández Albor.