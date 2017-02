Fillon comparecerá esta tarde para responder a las acusaciones en su contra

Etiquetas

El candidato presidencial de Los Republicanos, François Fillon, tiene previsto comparecer esta tarde, a las 16.00 horas, en la sede de su candidatura en París para responder a las últimas acusaciones publicadas en su contra por supuestos pagos irregulares a su mujer y sus hijos, según han informado fuentes cercanas al ex primer ministro galo.

El ex 'premier' lleva una semana sufriendo las críticas y peticiones de dimisión después de que se publicara que su mujer había recibido dinero público por trabajos que no había realizado y que también tuvo contratados a dos de sus hijos.

Alain Juppé, que fue su rival en las primarias de Los Republicanos, ya ha avanzado que no está dispuesto a sustituir a Fillon en caso de que se vea obligado a marcharse por esta polémica. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Juppé ha subrayado que "no es no" y que el partido eligió a Fillon como candidato para las elecciones presidenciales.

Según el diario 'Le Monde', la mujer de Fillon, Penelope, habría justificado ante los investigadores de la Fiscalía los pagos recibidos y los realizados a sus hijos en calidad de asesores parlamentarios de Fillon.

Fillon, según el rotativo, habría dicho que uno de los hijos del candidato republicano que estuvo trabajando como su asesor en el Senado en 2007 en realidad lo hacía para la campaña presidencial del entonces candidato, Nicolas Sarkozy.

La Fiscalía investiga además el encargo de la familia Fillon de una costosa decoración en 2011 a Marc Ladreit de Lacharrière, el propietario de la publicación 'Revue des deux mondes', de la que la mujer de Fillon cobró un sueldo como colaboradora sin que haya constancia que haya trabajado allí.