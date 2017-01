LA GESTORA DEL PSOE DICE A LOS CRÍTICOS QUE EL PARTIDO TIENE SUS CAUCES DE EXPRESIÓN

Etiquetas

- Jiménez niega manipulación del censo. El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, afirmó este viernes que el partido tiene cauces de expresión y que desde la actual dirección se escucha a “toda la militancia”.De esta manera respondía Jiménez, en declaraciones a RNE recogidas por Servimedia, a las quejas de que la Gestora no escucha a las bases y a la convocatoria para este viernes de las plataformas que se han organizado para reclamar la celebración inminente de un Congreso Federal y la elección de un nuevo secretario general. Jiménez afirmó que el PSOE es un partido democrático y los militantes pueden opinar y expresarse libremente, por lo que esta convocatoria la enmarcó en un “acto de participación interna y una expresión de esa libertad interna”.“La Gestora escucha a toda la militancia y todos los pronunciamientos de la organización”. “El partido tiene sus cauces”, con las agrupaciones locales, con los comités provinciales y regiones hasta llegar al Comité Federal, y “esa es la vía por la que se discute”, añadió.De esta manera respondía a la convocatoria de las plataformas críticas con la Gestora para este viernes, en la que insistirán en la necesidad de celebrar ya un Congreso Federal y unas primarias en las que se elija el nuevo líder del partido.Pero, según Jiménez, gracias a las redes sociales, también hay una “actitud permanente de escucha” y una “interacción continua entre militantes y la propia organización”. Así respondía a la crítica de estas plataformas de no ser escuchadas por parte de la dirección eventual.No obstante, Jiménez lanzó el mensaje de que espera que, una vez mañana el Comité Federal fije la fecha del Congreso y la de las primarias para elegir candidato, “todas las energías se centren hasta la convocatoria formal” de estas citas en “la tarea importantísima” que tiene el PSOE en las instituciones donde gobierna, así como en las tareas de oposición en el Parlamento. Además, dijo que tienen por delante un “debate muy importante” sobre su proyecto político y espera que ese “debate sosegado sobre el futuro del socialismo en España sean las dos cuestiones que conciten las energías, el esfuerzo y el trabajo del partido en estos meses”.LUENA Preguntado directamente sobre si el ex secretario de Organización César Luena podría estar detrás de la ‘sede alternativa’ que algunos militantes han abierto en el número 10 de la calle de Ferraz, Jiménez descartó que alguien que tuvo esas responsabilidades pueda estar detrás de este tipo de acciones. “Yo no quiero pensar que detrás de una medida que es absolutamente contraria a las normas del partido y ajena a la cultura del partido, que significa una agresión a la organización del PSOE…, que detrás de esta medida absolutamente ilegal pueda estar ningún dirigente político y mucho menos alguien que ha sido secretario de organización”, indicó.“Detrás de esto no puede, no debe haber nadie que tenga una mínima cultura de partido, un respeto a las normas y que quiera de verdad al PSOE, porque ese tipo de actuaciones sólo generan confusión, sólo dañan la imagen del partido y es absolutamente ajena al partido”, continuó.Además, Jiménez recordó que hay una investigación interna abierta para esclarecer esta situación y aseguró que “los militantes del partido que estén detrás, tendrán que dar explicaciones”.CENSOPor otra parte, ante las críticas sobre el censo de militantes, Jiménez fue tajante y dijo que “mienten” quienes vierten acusaciones sobre la utilización del censo por parte de la Gestora.“Pediría que esas reflexiones se hagan con más cuidado”, porque el PSOE “es un partido democrático que tiene las normas muy claras, y un proceso que establece los derechos de participación de los militantes en el que el censo es un elemento esencial”.“Quien diga eso miente, lo quiero dejar muy claro; en absoluto hay ningún tipo de decisiones que tengan que ver con gestiones del censo”, añadió.