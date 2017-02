LA GESTORA DEL PSOE NO SE PRONUNCIARÁ SOBRE LAS POSICIONES DE LOS CANDIDATOS A PRIMARIAS

Etiquetas

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, aseguró que la actual dirección del partido no se pronunciará sobre las posiciones y postulados públicos que defiendan los candidatos a la Secretaria General de la formación.De esta manera se posicionó Jiménez cuando se le preguntó por una afirmación del aspirante Patxi López en la que pidió que el acto que protagonizará el próximo día 11 la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con alcaldes socialistas no se convierta en un ejercicio de “proselitismo” y sea un evento “en favor del conjunto del PSOE”. Jiménez manifestó en la sede del PSOE de Madrid que, “como responsable de la Comisión Gestora", no hará "ningún pronunciamiento sobre las posiciones públicas que tengan los distintos compañeros que han anunciado que, en su momento, cuando se abra el proceso presentarán su candidatura”.“No vamos a tener debates como dirección con ninguno de los compañeros ni con los que ya han anunciado ni con los finalmente la formalicen”, avisó Jiménez. Apuntó que el debate se producirá en el seno del partido y de manera constructiva entre los candidatos cuando se abra el procedimiento, previsto para abril. Jiménez señaló que la Gestora, encargada del Congreso, “no va a tener ningún tipo de pronunciamiento sobre los pronunciamientos que hagan los posibles o futuros candidatos que se presenten”.