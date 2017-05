PSOE. LA GESTORA SEGUIRÁ AL FRENTE DEL PARTIDO HASTA EL CONGRESO

Etiquetas

La dirección del PSOE seguirá en manos de la Comisión Gestora que preside Javier Fernández hasta la celebración del congreso federal de junio, al margen de que este domingo se dilucide quién ostentará la Secretaría General del PSOE.La persona que salga elegida en las primarias, entre los tres candidatos -Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez- será el secretario general “electo”, pero “hasta la constitución de la Mesa del Congreso federal, la dirección del partido le corresponde a la Comisión Gestora ”.Así lo indicaron fuentes socialistas, que apuntaron que el nuevo líder del PSOE podrá ocupar si lo desea su lugar en la sede federal, pero no podrá tomar partido de las decisiones, porque todavía son competencia de la Gestora , que nació el 1 de octubre tras la dimisión de Sánchez. Aunque el congreso federal no tiene que ratificar al nuevo secretario general, como sí ocurrió en 2014, éste no tiene capacidad política. Esto es así porque en el PSOE las decisiones las toma un órgano colegiado y todavía no se ha elegido a la Comisión Ejecutiva que acompañará al secretario general en la dirección del partido.