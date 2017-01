Gabilondo, sobre el PSOE: "El que desee presentarse, que se presente; el que tenga un proyecto, que lo haga"

Etiquetas

El exministro de Educación y simpatizante socialista, Ángel Gabilondo, ha mostrado su respeto por la situación en que se encuentra el PSOE, pendiente de la renovación de su cúpula, y por los candidatos que opten a liderar la formación.

"El que desee presentarse, que se presente; el que tenga un proyecto, que lo haga. Que se debata sobre ideas en un congreso", ha invitado el catedrático y político, que ha apostado por anteponer los intereses de los ciudadanos en vez de dedicarse "durante meses a ver simplemente cómo estamos" o "quién es el que debe o no gestionar, organizar o llevar el partido", porque esto último sería "un error".

En respuesta a preguntas de los periodistas en Santander, donde ha participado en los actos conmemorativos del Día del Docente, Gabilondo ha señalado que el proceso de renovación en el seno del partido socialista debe ser "abierto" y ha de llevarse a cabo "con naturalidad". También ha indicado que para él "lo decisivo" no es "simplemente un nombre u otro".

En este sentido, ha admitido que tiene una relación "muy buena" -"estupenda" ha apostillado- con el que fuera el último secretario general de la formación, Pedro Sánchez, que podría volver a optar al cargo. Pero no solo con él, sino también con Patxi López -el único que ha anunciado su candidatura- y "otros nombres de los que se habla", como "Susana" Díaz, ha citado.

De todas formas, el que fuera ministro de Educación entre 2009 y 2011 y presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha recordado que "todavía no hay ni candidatos presentados", y ha considerado que "se puede hablar bien de todos" porque "apoyar a uno no significa descalificar a los demás".

Así, como él no va a votar en el proceso porque no es militante, --aunque está comprometido con el proyecto y no le es "indiferente" por tanto--, cree que "lo mínimo" que puede hacer es "respetar lo que se haga y no empezar a dar lecciones a los demás de lo que hay que hacer".

"Yo no soy quien debe dar lecciones al PSOE sobre lo que debe hacer", ha sentenciado Gabilando, partidario de que haya "unidad", "serenidad", "tranquilidad" y "a trabajar" para, "con solvencia", "resolver los problemas".

"Por favor, antepongamos los problemas de los ciudadanos a cualquier otro asunto", ha pedido el exministro. "Si se anteponen los intereses de los ciudadanos, hay que trabajar con serenidad y unidad", ha manifestado. "Nada une más que unirse a trabajar por resolver los problemas de los ciudadanos", ha agregado.

Ángel Gabilondo, que sigue "con atención y cuidado" la situación del partido, cree en definitiva que "lo hay que hacer es merecer la confianza de los ciudadanos. Esto es lo más importante", ha concluido.