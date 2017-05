Gabilondo dice que aún no hay nada decidido sobre la moción de censura y que para el cambio deben sumar "complicidades"

Etiquetas

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado que la moción de censura planteada por Podemos ahora mismo "no es siquiera una opción" porque su formación no se ha pronunciado respecto a esta propuesta puesto que primero deben reunirse con Podemos y el resto de formaciones, para incidir en que lo importante es lograr un cambio en la forma de gobernar y ver la "fuerza" que se puede conseguir para lograr ese objetivo.

Por su parte, la formación morada ha asegurado que el resultado de la consulta a sus bases sobre la moción ha sido "contundente" mientras que el PP ha criticado la "tibieza" del PSOE ante Podemos. A su vez, Ciudadanos ha reclamado a socialistas y a Podemos que "dejen el teatro" porque la moción carece de sentido.

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha asegurado sobre en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid que la moción de censura "no es siquiera una opción" ahora porque su partido aún no se ha pronunciado al respeto. "No hemos dicho sí a la moción o no a la moción", ha apostillado.

El portavoz socialista ha asegurado que su formación despliega esfuerzos para cambiar la forma de gobernar la región y sostiene que es "difícil" que el PP se regenere desde el propio gobierno porque ha "penetrado mucho" en sus filas el sistema de "corrupción".

En este punto, Gabilondo afirma también que el PSOE está viendo las opciones para lograr ese objetivo y ver qué "fuerza" hay para logarlo. En consecuencia, detalla que para el cambio en la forma de gobernar se trata de tener la "capacidad, el proyecto, el programa" y las "complicidades" para articular este cambio.

"Si hay complicidades no estamos negados a cumplir a lo que venimos", ha afirmado el portavoz socialista para recordar que la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, trasladó una carta a Ciudadanos sobre la necesidad de "unir fuerzas" para regenerar la Comunidad de Madrid.

En consecuencia, ha asegurado que hay que ver la postura que adopta Ciudadanos y que la única posición que conocen ahora sobre el gobierno de la región es el acuerdo de investidura con el PP, algo que para Gabilondo no es "el acuerdo que merece la Comunidad de Madrid".

Por tanto, ha señalado que si alguien tiene que plantear algo al PSOE, en referencia a la propuesta de moción de censura de Podemos, deberá reunirse con ellos y espera que pronto se les convoque para dialogar.

EL PP LAMENTA LA ACTITUD "TIBIA" DEL PSOE ANTE PODEMOS

Al respecto, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha comentado que le "sorprende" la posición "tibia" del PSOE regional cuando el partido a nivel nacional ha criticado la propuesta de moción de censura de Podemos.

En este punto, ha dicho que el PSOE se encuentra en una situación "grave" porque podemos no le considera el principal partido de la oposición, algo que le corresponde por número de votos y escaños.

El portavoz popular rechaza de forma "absoluta" la moción de censura planteada por Podemos cuando la Comunidad presenta buenos indicadores económicos y el Ejecutivo autonómico ha mejorado los servicios públicos y potenciando la transparencia.

PODEMOS QUIERE CUMPLIR EL MANDATO DE SUS BASES

Por otra parte, ha incidido en que solo ha votado un 17 por ciento de los inscritos de Podemos, unos 15.000 votos, que supone el 2,18 por ciento del total de votos que tuvo la formación morada en las últimas elecciones autonómicas. Ha indicado además que un 6 por ciento de los inscritos votaron en contra de la moción, lo que revela incluso que la acción de gobierno de Cristina Cifuentes "cala" incluso entre los votantes más convencidos de Podemos.

Mientras, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado que el resultado de la consulta ha sido contundente a favor del sí a la moción de censura y que ahora tienen el mandato de tratar de impulsarla, para lo cual se iniciarán consultas con los partidos lo antes posible.

CS: LA MOCIÓN CARECE DE "SENTIDO"

Por su parte, su homólogo en Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha pedido a Podemos y PSOE que se "pongan a trabajar" para proponer reformas porque el acuerdo de investidura está funcionando y no se ha incumplido.

A su juicio, para aplicar una moción de censura debe haber un candidato y un "sentido" y que la opción que plantea Podemos no dispone de esos requisitos. También asegura que su partido no quiere un vicepresidente de Podemos y que su aspiración es ganar al PP en las próximos comicios. Finalmente, ha instado a Podemos y PSOE a "dejar el teatro" y presentar leyes y reformas.