'Génova' y el PP de Madrid relativizan las encuestas pero destacan que Cifuentes sale reforzada

La dirección nacional del Partido Popular y el PP de Madrid han coincidido este martes en relativizar los datos que recogen las encuestas, coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid y los días convulsos que han vivido a raíz de la Operación Lezo, pero coinciden en destacar que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sale reforzada.

Una de esas encuestas, la elaborada por Metroscopia, señala que si las elecciones autonómicas se celebraran en este momento, el PP en la Comunidad de Madrid perdería 12 escaños frente a los cosechados en 2015, Podemos se convertiría en segunda fuerza política con 8 escaños más, Ciudadanos casi dobla con 16 escaños más, mientras que el PSOE se desplomaría hasta la cuarta posición, con 10 escaños menos. Este sondeo se realizó en plena 'operación Lezo', relativa a las presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.

Los sondeos han centrado los corrillos de la Real Casa de Correos, que han acogido hoy, con motivo del Día de la Comunidad, los actos institucionales del Dos de Mayo, y como han reconocido dirigentes populares, las informaciones de la operación que se ha saldado con el expresidente regional Ignacio González en la cárcel, han hecho "mucho daño" al partido.

No obstante, piensan que dos años es "suficiente" para recuperar terreno y no temen a la subida que Ciudadanos habría experimentado, según estas encuestas. "Las encuestas se hacen en el peor momento para nosotros, con la Operación Lezo en plena ebullición, y aún así, la imagen de Cifuentes no se ve dañada", señalaba un alto cargo popular.

Entienden que es normal el "deterioro" de la "marca PP" pero insisten en enmarcarlo en el momento temporal en el que se ha realizado la encuesta, según las fuentes consultadas, y muestran a Europa Press más que preocupación, "rabia y enfado" cuando piensan que puede haber gente en el partido que se haya lucrado usando las siglas del PP, en alusión directa a González.

De la misma manera, en 'Génova' restan importancia a las encuestas porque faltan dos años para que se celebren unas elecciones autonómicas y municipales. En este sentido, las fuentes consultadas insisten en que se trata de sondeos "orientativos" a los que no quieren dar "credibilidad" porque están contextualizados en este momento concreto.

Ante el hecho de que la encuesta publicada por el diario 'El País' recoja una fuerte caída para el PP, la dirección nacional del partido lo enmarca en la "normalidad" porque el trabajo de campo se realizó en "plena conmoción" por la operación relativa a supuesta corrupción en el Canal de Isabel II y a la presunta financiación irregular en el PP de Madrid.

EL CANDIDATO DEL PP AYUNTAMIENTO DE MADRID

Además de las encuestas, otro de los temas comentados era la situación en la que se queda el PP en el Ayuntamiento de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre el pasado 24 de abril. Todos parecen coincidir en que aunque hay nuevo portavoz, José Luis Martínez-Almeida, el PP buscará un cabeza de cartel más popular para las elecciones de 2019.

Aunque es "absurdo" hablar de candidatos "tan pronto", como ha señalado la propia Cristina Cifuentes, el nombre de Pablo Casado aparece en las quinielas pero él mismo ha subrayado este martes que ahora "no toca" y que está centrado en la portavocía del PP.

Fuentes populares han reconocido el malestar que le ha generado al vicesecretario de Comunicación ocupar hoy uno de los "focos de atención" porque entiende que es el Día de la Comunidad de Madrid y hay que hablar de los ciudadanos de la región. Otras fuentes han señalado en que es muy prematuro hablar de candidaturas y que todo el que esté en el punto de mira puede quemarse a dos años vista.