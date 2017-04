El Gobierno de Ceuta anuncia un plan de obras de 126 millones de euros para crear 500 empleos

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha aprovechado el Debate sobre el Estado de la Ciudad que se ha celebrado este jueves y este viernes en la Asamblea autonómica para anunciar la puesta en marcha de un plan de obras con 126 millones de euros de presupuesto con el que espera "seguir mejorando en infraestructuras, en equipamientos y en servicios" y "dar trabajo a cerca de 500 personas".

Vivas ha asegurado que "no se trata de un canto de sirena" y que el plan "es fiable, económicamente viable y con una hoja de ruta definida". Incluye proyectos de rehabilitación de cientos de viviendas en distintas barriadas de la periferia, la ejecución de nuevos viales en el entorno del Príncipe y la reposición del aglomerado asfáltico en decenas de calles.

"Para ejecutarlo en el plazo señalado, antes del fin de la legislatura, necesitamos músculo y lo tenemos: un excelente equipo de profesionales propio y un recurso complementario, la empresa pública Tragsa, a quien está previsto encomendar un 30% de los proyectos", ha adelantado el presidente de Ceuta.

Con el objetivo de combatir la creciente sensación de inseguridad ciudadana denunciada por los grupos de la oposición, la Ciudad Autónoma se ha comprometido a "ampliar en al menos 30 agentes" el número de policías locales destinados a servicios operativos, lo que supondrá "incrementar en un 15 % su dotación".

En paralelo se está estudiando la instalación una red de videocámaras en las calles "de manera conjunta y coordinada con la Delegación del Gobierno" y la puesta en práctica de "un programa piloto sobre prevención de la delincuencia infantil y juvenil".

Otra "prioridad" señalada es "poner al día" la frontera del Tarajal "tanto en infraestructuras como en medios tecnológicos", así como "ordenar y limitar la intensidad de los flujos" desde y hacia Marruecos, para lo que se recabará "la imprescindible colaboración y complicidad de las autoridades del país vecino".

Sobre la "presión transfronteriza" que soporta Ceuta el presidente Vivas ha reiterado que "nuestra capacidad de acogida de menores extranjeros no acompañados tiene un límite" y que la gestión de la problemática existente con los MENA se apoyará en "cumplir con la ley; defender que la capacidad de acogida de menores en nuestra ciudad no puede ni debe ser ampliada; y activar los protocolos dirigidos al reagrupamiento familiar y/o al traslado de menores a centros homologados de la península".

UN GOBIERNO "AGOTADO"

Los portavoces de los cuatro grupos de la oposición en la Cámara autonómica (PSOE, Caballas, MDyC y Ciudadanos) han coincidido en presentar al Ejecutivo de Vivas como un equipo "agotado" y que no ofrece el "proyecto ilusionante" que a su juicio necesita Ceuta para "avanzar".

Sus críticas se han concentrado en la exigencia de "responsabilidades políticas" por el 'caso Emvicesa', que mantiene al que fuera viceconsejero y diputado autonómico del PP, Antonio López, en prisión provisional desde mediados de febrero por la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas a cambio de dinero.

Vivas ha reconocido que "no le volvería a nombrar" para ningún cargo y ha recordado que fue él quien "no renovó" su confianza en el investigado antes de las elecciones de 2015. En cuanto a su posible retirada, ha advertido a la oposición que antes de los comicios de 2019 tomará una decisión al respecto "no basada en la vanidad o los intereses personales y partidistas sino pensando en el interés general de Ceuta".

El presidente también ha rechazado las invectivas de la oposición al hilo de la sentencia del TSJA que ha vuelto a declarar ilegales los nombramientos de altos cargos no electos, situación en la que actualmente se encuentran dos de sus consejeros.

El PP piensa incidir en "la defensa del Estatuto de Autonomía" que a su juicio da a Ceuta un encaje institucional "plenamente contemplado en la Constitución" que no hace a la institución equiparable a cualquier otra entidad municipal, como viene interpretando la Justicia.