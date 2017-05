Gómez de Celis dice que la elección de delegados será "la prueba del algodón" para saber si el PSOE-A "dice la verdad"

Etiquetas

El coordinador de estrategia y comunicación del equipo de Pedro Sánchez, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha asegurado este jueves que la elección de delegados para el próximo Congreso Federal en los congresos provinciales previstos para este fin de semana será "la prueba del algodón" para comprobar si la dirección del PSOE-A "dice la verdad" cuando habla de que apoyará al nuevo secretario general socialista, Pedro Sánchez.

Gómez de Celis se ha referido a esto, en declaraciones a la Ser recogidas por Europa Press, cuando ha reiterado que se siente "perplejo" y "sorprendido" de que el presidente del PSOE de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, no responda a sus "llamadas reiteradas" para establecer listas de integración para la elección de delegados. "Todavía no sabemos qué va a pasar el sábado porque eso va a ser la prueba del algodón para saber si es cierto lo que dicen", ha destacado.

Aunque ha asegurado que en el equipo de Pedro Sánchez "no están" porque haya dos listas ni porque la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "tenga otra lista en frente para sacar a los delegados", Gómez de Celis no ha descartado esa opción: "Nosotros vamos a defender nuestra posición bien integrándonos o bien a través de una segunda lista", ha dicho, aunque ha matizado que "no quieren" esto último.

En ese sentido ha mantenido que lo ideal es que haya "conciliación" y "unidad", y ha ejemplificado con el acuerdo alcanzado en la Agrupación del PSOE Nervión-San Pablo, en Sevilla capital, para una lista de integración en la elección de delegados.

"Queremos ir todos detrás de la compañera Susana y no tener que ir en dos listas, y eso depende de Villalobos y Verónica Pérez --secretaria general del PSOE de Sevilla--", ha asegurado, al tiempo que ha remachado que está "esperando desde el lunes" a que contesten sus llamadas "para que eso sea posible". Sobre esto, ha desvelado que no ha mantenido con la dirección del PSOE-A una conversación "más allá de tres whatsapp" cuando lo normal, a su juicio, es que los compañeros "hablen y se reúnan para conversar" sobre el tema.

Preguntado por la posibilidad de que en el Congreso regional del PSOE se presente una lista alternativa a la candidatura de Díaz, Celis ha dejado claro que los que han apoyado a Pedro Sánchez "no están pensando" en el ese congreso regional, "a diferencia de los que lo han convocado urgentemente", y están en el Congreso Federal para que el partido "salga lo más fuerte posible con el liderazgo de Pedro Sánchez" y "ya se verá lo que viene después".

"En ningún caso estamos pensando, y menos lo está haciendo Pedro Sánchez, en un candidato para aquello, no autorizamos que se ponga eso en nombre de nadie porque de momento no hemos hablado nada de eso", ha querido destacar.