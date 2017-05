González (PP) destaca "el rotundo fracaso" de Susana Díaz en la provincia y cree que "debe dimitir" de la Junta

Etiquetas

El presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del grupo popular en el Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, se ha referido este lunes a los resultados de las primarias del PSOE y ha considerado "un rotundo fracaso" los datos cosechados por Susana Díaz en la provincia, donde "aparentemente" la apoyaban todos los "barones" del PSOE onubense, como el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, y alcaldes como el de la capital, Gabriel Cruz. Por ello, ha pedido que la dirigente socialista dimita de su cargo como presidenta de la Junta de Andalucía.

Así, preguntado en rueda de prensa por el proceso de primarias socialista, le ha pedido a la presidenta de la Junta que ante este resultado "dimita" porque "Andalucía no es ni debe ser el segundo plato de nadie".

Asimismo, González se ha referido a los resultados obtenidos por la candidata a la Secretaría General del PSOE en la provincia, donde ha logrado el 66,99 por ciento (1.954) de los votos emitidos. A su juicio, se trata de "un rotundo fracaso" ya que en Huelva fueron muchos los dirigentes que manifestaron abiertamente su respaldo a Susana Díaz.

"En Huelva, donde aparentemente todos los actuales barones como Ignacio Caraballo, Gabriel Cruz, y casi todos los alcaldes del PSOE han mostrado su apoyo a Díaz es un rotundo fracaso conseguir el 60 por ciento de los votos", ha enfatizado González, que considera que el PSOE debe "hacer una lectura de los resultados en Huelva y en toda Andalucía".

Para el dirigente 'popular', Díaz "no puede volver a Andalucía sin decir nada" puesto que "los andaluces nos merecemos una explicación" pero, "ella ha antepuesto su soberbia y ambición personal a los intereses generales de Andalucía", ha dicho.

"Andalucía no es ni debe ser el segundo plato de nadie y Susana Díaz ha utilizado Andalucía como trampolín para su proyección personal en el ámbito político y no le han salido los números y ahora quiere volver", ha proseguido Manuel Andrés González, quien ha señalado que en este tiempo "la presidenta de la Junta ha tenido abandonada a Andalucía".

Según ha remarcado, Díaz ha dejado claro que "su prioridad era ser secretaria general del PSOE", de manera que "ha estado ajena a los problemas de los andaluces y centrada exclusivamente en su proyección personal y en los líos internos del PSOE".

"Los andaluces no nos merecemos ser el segundo plato de nadie y no puede seguir siendo ni un minuto más la presidenta de la Junta", ha subrayado González, que se ha preguntado "qué se esconde detrás de todo esto" dado que a Díaz "no la quieren ni en su propia casa, que es donde la conocen bien".

Tras criticar "su nefasta gestión" en Andalucía, ha recordado que "por culpa exclusiva de Díaz" la comunidad autónoma es "líder" en aspectos como el desempleo a nivel nacional y por ello, ha incidido en la necesidad de que dimita y deje su cargo al frente del Gobierno andaluz.