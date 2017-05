González Pons: "No debo ser candidato a la Alcaldía de València ni intentarlo"

Etiquetas

El eurodiputado 'popular' valenciano Esteban González Pons ha asegurado que no se postulará para ser candidato del PP a la Alcaldía de València porque "cuesta mucho poner una pica en Flandes", en referencia a su presencia en Europa, como para prescindir de ella: "No debo ser candidato, ni intentarlo".

Así lo ha asegurado durante su participación en un desayuno organizado por la Cadena Ser al ser preguntado sobre si optaría a ser el candidato del partido en València en las próximas elecciones municipales, un extremo que ha negado porque "con lo que cuesta tener un valenciano en Bruselas", sería "desnudar un santo para vestir otro".

Pese a la encuesta que le situaría como preferido como alcaldable, ha señalado que "no puede cambiar" su decisión, y ha resaltado también que tiene "muy buenos compañeros" en València para este puesto.

Ha recalcado que él, si el partido así lo considera, estará en la lista europea nuevamente para ayudando a los valencianos desde Bruselas, donde vive desde hace tres años, ha recordado.

También ha indicado que él es "especialista en sonar para cargos que no ocupa" finalmente y ha ironizado asegurando que no fue presidente de la Generalitat, ministro y tampoco alcalde: "Alcalde de València ya no voy a ser al inicio de la siguiente legislatura".