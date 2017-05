Heredia asegura que es "un hombre de partido" y que estará "donde le pongan y siempre a disposición" del PSOE

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha asegurado este domingo que es "un hombre de partido" y que estará "donde le pongan", incidiendo en que ha estado y estará "siempre a disposición" de su formación.

Así, ante las preguntas de los periodistas, minutos antes del inicio del congreso provincial extraordinario del PSOE de Málaga para la elección de delegados al cónclave federal, no ha respondido a si optará o no a revalidar su liderazgo provincial, incidiendo en que queda "bastante lejos".

"Ahora es el Congreso Federal, después el regional y ya llegará el provincial. Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente", ha apostillado.

Sí ha defendido el "ejemplo claro y notorio de generosidad, compañerismo, fortaleza y unidad" del PSOE de Andalucía en los diferentes congresos provinciales, aunando a los 'sanchistas' y a los 'susanistas'.

Según Heredia, "todos" los 'congresillos' celebrados este fin de semana en Andalucía están siendo "de unidad, consenso y un respaldo muy amplio", haciendo hincapié en que las candidaturas "no tienen etiquetas, no son de nadie, son del PSOE-A, reflejan socialismo andaluz".

"APOYAR SIN FISURAS A PEDRO SÁNCHEZ"

En ellas, ha sostenido, están reflejados "todos los socialistas andaluces" y ha asegurado que "es momento de apoyar todos juntos, sin fisuras, al secretario general, Pedro Sánchez, y arrimar el hombro para hacer más fuerte al PSOE".

No ha precisado Heredia si el PSOE andaluz respaldará el carácter plurinacional de España, asegurando que aún quedan unas tres semanas para el Congreso Federal: "comprenderán que yo no me voy a adelantar".

También ha destacado el "buen" trabajo realizado hasta ahora por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y la petición de Pedro Sánchez de que el actual equipo colabore con el que será portavoz, José Luiz Ábalos.