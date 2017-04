Hermosín abre la recogida de avales para Pedro Sánchez en Sevilla para "cambiar el funcionamiento" del PSOE

Etiquetas

La sede del PSOE de Sevilla ha acogido este jueves el inicio de la recogida de avales en dicha provincia en favor de la nueva candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General, con la veterana dirigente Carmen Hermosín como protagonista, y su convicción de que Sánchez representa "la opción de cambiar el funcionamiento del partido", pero "no se le ha dejado terreno para actuar".

El acto, al que han asistido unas 70 personas, ha estado protagonizado por la veterana dirigente socialista Carmen Hermosín, exsecretaria general del PSOE sevillano, exdiputada nacional y exconsejera de la Junta de Andalucía.

No obstante, también han acudido el ex secretario general del PSOE de Sevilla y expresidente de la Autoridad Portuaria Manuel Fernández; los ex secretarios provinciales de UGT Juan Antonio Gilabert y Eduardo Bohórquez; la exsenadora Basilia Sanz; las exdelegadas municipales del Ayuntamiento hispalense Encarnación Martínez, Eva Patricia Bueno o Maribel Montaño; el secretario de Economía de la actual Ejecutiva provincial socialista, Luis Ángel Hierro; la concejal capitalina Inmaculada Acevedo; y el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y exedil capitalino, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, encargado de la estrategia y comunicación de la campaña de Pedro Sánchez.

Las intervenciones de la concejal Inmaculada Acevedo, los exlíderes de UGT Juan Antonio Gilabert y Eduardo Bohórquez y de Manuel Fernández han estado marcadas por el "hachazo" del controvertido comité federal del PSOE que, el pasado mes de octubre, desencadenaba la dimisión de Pedro Sánchez como secretaria general del PSOE. "Yo en las primeras primarias a las que se presentó Pedro Sánchez no le voté", ha enfatizado Gilabert, a lo que varios de los asistentes han contestado "ni yo", toda vez que según el exsecretario provincial de UGT, en lugar de la debida lealtad, a Pedro Sánchez "no le dieron ni un solo día de respiro" desde las propias filas socialistas.

LA ABSTENCIÓN EN LA INVESTIDURA

Igualmente, se ha alzado la idea de que "un partido de izquierdas jamás debe hacer que gobierne la derecha con su voto o abstención", una situación que ha dejado a muchos militantes "huérfanos de partido".

Carmen Hermosín, de su lado, ha confesado que ella "tampoco" apoyó a Pedro Sánchez la primera vez que aspiró a la Secretaría General del PSOE, porque por aquel entonces "no le conocía". Hermosín ha lamentado, sobre todo, que en el convulso periodo atravesado por el PSOE, se "haya actuado contra el secretario general", cuando se trata de una figura que debe contar con el apoyo del partido "hasta el final".

"Se le ha demonizado", ha llegado a decir, rememorando que el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba concurrió a las elecciones generales de 2011, perdió "cuatro millones de votos" y no se le "responsabilizó" de tal extremo, habida cuenta del contexto de los comicios.

"NO LE HAN DEJADO TERRENO PARA ACTUAR"

Además, Hermosín ha señalado la "sospechosa unanimidad en las críticas" periodísticas a Pedro Sánchez, algo que a su juicio "no es normal". "A Pedro Sánchez no se le ha dejado terreno para actuar", ha insistido, avisando además de que durante la fractura del PSOE estos meses atrás, "lo peor ha sido la falta total de sinceridad" y el uso de "métodos indecentes"

"Hemos presenciado hipocresías y ambigüedades", ha lamentado en referencia a "todo lo que ha pasado por detrás" durante los convulsos últimos meses de la vida orgánica del PSOE. Así, ha defendido que a día de hoy, Pedro Sánchez es el aspirante al liderazgo del PSOE que "ofrece la opción de cambiar el propio funcionamiento del partido", bajo la premisa de que "los aparatos deben ser democráticos". "Ahora sí voy a firmar el aval de Pedro Sánchez", ha enfatizado.