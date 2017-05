Sara Hernández afronta su primera Ejecutiva Regional tras la victoria de Pedro Sánchez

Etiquetas

La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, afronta este martes su primera reunión de la Comisión Ejecutiva Regional tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias para la Secretaría General del PSOE, después de haber avalado la candidatura de Patxi López.

La Comisión Ejecutiva se reunirá por la tarde y contará con la presentación del informe político por parte de la secretaria general, donde hará una valoración del resultado de las primarias, que ha dado la victoria a Pedro Sánchez con el 49,49 por ciento de los votos de los afiliados, seguido por Susana Díaz, con el 31,76 por ciento, y Patxi López, con el 18,75 por ciento.

Patxi López era el candidato con más apoyos dentro de la Ejecutiva, seguido de cerca por Pedro Sánchez y, en tercer lugar, por Susana Díaz, más alejada.

En número de votos, dichos porcentajes se traducen en 6.222 para Pedro Sánchez, frente a los más de 4.000 avales que consiguió de militantes socialistas, 3.993 votos para Susana Díaz, que obtuvo cerca de 4.600 y 2.338 votos para López, en la línea de los avales obtenidos hace 20 días.

Según fuentes socialistas, la diferencia al alza entre el número de votos y los avales recibidos por Pedro Sánchez se debe en parte al "voto útil" contra Susana Díaz, al entender que la pugna estaba entre estos dos candidatos.

Si bien los que han mantenido el voto a Patxi López lo han hecho pensando en que el mejor candidato para "forjar" la unidad en la organización. Patxi López ha obtenido en Madrid mayor porcentaje de votos que a nivel estatal, el 18,75 por ciento frente al 9 por ciento.

La líder de los socialistas madrileños y alcaldesa de Getafe, así como secretaria general de la agrupación socialista del municipio tampoco ha conseguido aupar a su candidato como ganador en esta localidad, donde, con una participación del 85 por ciento, 235 votos han sido para Pedro Sánchez, 167 para Patxi López y 108 para Susana Díaz, lo que para algunos refuerza el planteamiento de que Sara Hernández debería asumir responsabilidades y dimitir.

NO SE ESPERAN CAMBIOS HASTA LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO REGIONAL

No obstante, el sentir mayoritario es de que no se van a producir y no se deben producir cambios ni en la dirección del partido, a la espera del próximo Congreso del PSOE-M, que se celebrará después del Congreso del PSOE de los días 16, 17 y 18 de junio, preferiblemente antes del verano, según señaló la propia Sara Hernández en una entrevista con Europa Press, ni tampoco a nivel de grupos en la Asamblea y el Ayuntamiento de la capital.

Miembros del equipo de Pedro Sánchez han manifestado, en declaraciones a Europa Press, que en un primer momento se centraron en las primarias y ahora están centrados exclusivamente en la elección de los delegados al Congreso Federal para que estos representen a Pedro Sánchez y, en última instancia, a la militancia socialista.

Este fin de semana el PSOE-M celebrará el Congreso Regional Extraordinario para elegir a los delegados que acudirán al Congreso Federal y donde se debatirán las enmiendas a la Ponencia Marco.

El funcionamiento habitual consiste en que la Ejecutiva propone una lista y si se presenta alguna lista alternativa la ganadora tendrá la mitad más uno de los delegados a elegir y las demás, si logran un mínimo del 20 por ciento de los votos válidos, se repartirán el resto de delegados de manera proporcional al porcentaje obtenido.

Fuentes consultadas esperan que se presente una única lista pactada con el propio Pedro Sánchez.

A partir de ahí, miembros del equipo del nuevo secretario general apuestan por empezar a "unir" y a "sumar", y consideran que "no es el momento de pedir dimisiones ni cortar la cabeza de nadie".