Hernández (PSOE) llama a ser responsables: "Se puede aportar de muchas maneras, no hace falta ser secretario general"

La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, ha llamado a actuar con "responsabilidad" en la nueva etapa que encaran los socialistas y ha asegurado que no es necesario ser secretario general para aportar al proyecto del PSOE. "En el proyecto socialista se puede aportar en esta nueva etapa de muchas maneras, no sólo desde cargos orgánicos de la máxima responsabilidad sino también desde la militancia", ha indicado.

En una entrevista concedida a Europa Press, la socialista madrileña ha sido preguntada por si considera que Pedro Sánchez debería tomar ya una decisión de si se presenta o no a las primarias para volver a intentar ser secretario general del PSOE y qué cree sobre el hecho de que quiera preguntar antes a la militancia.

"Mi opinión es de respeto. Me parece ya valiente que cualquier compañero o compañera quiera dar un paso adelante para encabezar el proyecto socialista y ser el secretario general a nivel federal", ha indicado Hernández, quien ha explicado que mantiene "relación" con Pedro Sánchez, "como no puede ser de otra manera".

"Ha sido el secretario general, una persona que en cuanto a modelo de partido me ha unido y me unen muchas cuestiones. Analizamos, seguimos muy al dedillo la actualidad informativa del partido y sobre todo, buscando la mejor forma para reforzar el músculo del PSOE", ha señalado.

Sobre si ha hablado con él y qué le recomendaría, ha indicado que ella no le va a decir "a nadie si puede o no puede presentarse" porque cree que es una decisión "muy personal que también tiene que valorarse en términos de estrategia política". "Creo que todos tenemos que hacer lo mas responsable, que es buscar el mejor presente y futuro para el PSOE", ha dicho.

"Diría que actuáramos con la misma responsabilidad e inteligencia para que no se echen al traste todas las aspiraciones e ilusiones de mucha militancia de ver en el PSOE nuevamente el partido vertebrador del país el que puede ofrecer la solución de problemas a los ciudadanos", ha añadido.

Sobre qué hubiera hecho ella si hubiese vivido las mismas circunstancias que Sánchez pero en Madrid, ha señalado que es "una pregunta sobre hipótesis" y no se puede pronunciar, pero "lo importante es el apoyo de la militancia mediante primarias para ser elegido secretario general".

A continuación, ha señalado que en el proyecto socialista "se puede aportar en esta nueva etapa de muchas maneras, no sólo desde cargos orgánicos de la máxima responsabilidad sino también desde la militancia". "El militante de base también juega un papel fundamental, y todos desde el primero hasta el último tenemos oportunidades de aportar. Por tanto, no es necesario ser secretario general para poder dar opinión y opinión muy valiosa para el futuro del partido", ha considerado.

PATXI LÓPEZ

Preguntada por si su apuesta pasará por apoyar la candidatura de Patxi López, Hernández ha dicho que no se va a pronunciar expresamente sobre su apoyo a un candidato hasta que no se pronuncien todas las candidaturas. "Estamos en etapa precongresual, ni siquiera se ha abierto el plazo de primarias para presentar diferentes candidatos o candidatas", ha apuntado.

No obstante, sobre López no puede "decir nada negativo" y de lo que ha escuchado de su proyecto le gusta: "me gusta la música. Me gusta la sintonía desde el punto de vista que tiene un proyecto que coincide con el mío en el sentir de un partido claramente de izquierdas, con un proyecto netamente socialista y recuperar la esencia de la socialdemocracia".

En este punto, ha defendido que el proyecto de partido que salga tiene que tener claro "la política de alianzas, tanto a la derecha como a la izquierda". "Para que el PSOE sea el PSOE y no se mire en el espejo de nadie sino en nuestra historia, en el presente y también en el futuro", ha indicado.

Sin embargo, ha añadido que el de Patxi López "es un proyecto más". "Yo quiero y desde aquí empujo a todo aquellos o aquellas que quieran presentarse que tengamos confrontación de modelos porque la militancia socialista necesita votar", ha subrayado, para señalar a continuación que han vivido "hechos tan dramáticos y de una manera tan desgarradora que solo se puede abrir una nueva etapa en el partido y pasar página de lo que ha sucedido votando, eligiendo modelos de manera democrática, a través de un debate y confrontación de ideas y propuestas".

"Por tanto, animar a que existan y cuando se produzcan otras candidaturas, me iré pronunciando sobre ellas teniendo en cuenta la imparcialidad y el no deseo de influir como secretaria de los socialistas de Madrid en la militancia madrileña", ha manifestado Hernández.

RESPETO ENTRE COMPAÑEROS

Por otro lado, ha mostrado su "más absoluto rechazo" a cualquier "insulto entre compañeros", en relación al incidente que vivió la líder del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, durante un acto este fin de semana en Castilla y León, donde fue recibida con abucheos al grito de 'No es no'.

"Lo que queremos es confrontar democráticamente ideas, tener espacios donde de manera libre poder decir lo que opinamos y cuál es nuestra propuesta para el partido pero eso no significa en modo alguno faltar al respeto a ningún compañero", ha señalado.

De ahí, por ejemplo, que haya dicho que le gusta que el "compañero Patxi López en el momento que tuvo conocimiento de estos altercados en los actos organizados por la compañera Susana, directamente y de una manera muy frontal se desmarcó y pidiendo serenidad". Esto, ha añadido, "no significa tener toda la fuerza en defensa de unos propios ideales sino de hacerlo de una manera democrática y con unas reglas de juego limpias para todos".

Respecto a si cree que Susana Díaz debe decir ya si se presenta o no, Hernández ha señalado que eso forma parte de su estrategia y "si es una compañera que entiende que puede aportar al partido, y hacerlo desde la secretaria general, en el momento que considere oportuno, animarle a presentarse". "Es una cuestión de su propia estrategia y si finalmente va a dar el paso, que mida sus tiempos como no podría ser de otra manera", ha añadido tras ser repreguntada si es mejor que lo haga más bien pronto que tarde.