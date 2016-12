IGLESIAS ASEGURA QUE SE DEJARÁ LA PIEL PARA UN ACUERDO EN ‘VISTALEGRE II’

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este jueves que en la consulta sobre la votación en ‘Vistalegre II’ no hay “ni vencedores ni vencidos” y que se dejará la piel buscando un acuerdo para que las ideas y los equipos reflejen la voluntad de los militantes.Iglesias compareció en rueda de prensa tras conocerse el resultado de esa consulta, en la que su propuesta sobre cómo votar en ese cónclave, con las candidaturas vinculadas a los proyectos políticos, ha superado en poco más de dos puntos y 2.400 votos a la de Íñigo Errejón.Se declaró “enormemente satisfecho” por la capacidad del partido para movilizar a casi 100.000 personas en esa consulta y aseguró que todas las propuestas eran “buenas”. Una vez superado un asunto puramente técnico “engorroso” pero “secundario” como era la forma de votación que regirá en Vistalegre, cree que ahora toca debatir “de lo importante: Qué Podemos necesitamos para ganar”.Reconoció que la consulta demuestra que la militancia de Podemos está pidiendo “a voces” entendimiento interno y aseguró que asume la responsabilidad de buscar acuerdos pero siempre, precisó, supeditados al resultado del debate político. Aunque cualquier compañero tiene “todo el derecho del mundo” a encabezar un proyecto alterantivo asociado a una candidatura diferente a la suya, subrayó que nadie ha dejado “claro” que vaya a hacerlo. “No me parecería mal pero creo que no se va a producir”, dijo, porque tanto Íñigo Errejón como Miguel Urban le han expresado su apoyo para que siga siendo secretario general. Explicó que tanto él como Errejón son conscientes de que la imagen que Podemos ha dado en las últimas semanas “no ha sido la mejor” y hay que centrarse en trabajar para ser alternativa a la “gran coalición” que representan el PP, el PSOE y Ciudadanos. NO "SECUESTRAR" EL DEBATEEn ese sentido, aseguró que se va a “dejar la piel” para intentar que haya acuerdos, pero precisó que tendrá que ser la evolución del propio debate de ideas la que determine si ese acuerdo es posible o no, y serán los participantes en ese debate quienes marquen “el rumbo estratégico” de la formación. Dejó claro que no habrá modificaciones en su modelo de votación porque una vez que los inscritos han votado los inscritos “nos corren a gorrazos” si se modifica su elección, y expresó la voluntad de “integrar” en la dirección política a Errejón y a Urban sin que ello implique “secuestrar un debate” que se tiene que producir previamente. De hecho, no avanzó si es partidario de que cada equipo trabaje con sus propuestas para luego acordar transacciones o prefiere que los equipos intenten presentar propuestas ya aproximadas de antemano. Hay que dejar que el debate fluya, aseguró, “y después las fórmulas ya vendrán”. Las propuestas de Errejón y de Urban, aseguró, contienen “cosas valiosas que quiero integrar”, y a la pregunta de si desea incluirlos en la dirección respondió: “Claro que les quiero tener, a ellos y a las ideas que representan”.