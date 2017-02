IGLESIAS Y ERREJÓN SE CONTRAPROGRAMAN ESTE SÁBADO EN EL ARRANQUE DE CAMPAÑA PARA 'VISTALEGRE II'

Etiquetas

- Tras oficializarse que ambos se enfrentarán en el proceso interno. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el responsable Político del partido, Íñigo Errejón, contraprogramarán agendas este sábado en Madrid con motivo del arranque de la campaña para la II Asamblea Ciudadana de la formación morada, ‘Vistalegre II’.Iglesias no había anunciado acto para este sábado, día en el que comenzarán oficialmente las votaciones para determinar el nuevo rumbo que el partido debe tomar, pero, según confirmaron a Servimedia fuentes cercanas al entorno del secretario general de la organización, el sábado protagonizará su primer ‘acto de campaña’ en la cuenta atrás para 'Vistalegre II'.La convocatoria de este acto se produce después de que se conociera a última hora de la tarde del miércoles que Errejón concurrirá con una lista distinta a la de Iglesias al Consejo Ciudadano de Podemos. En esta batalla política entre los rostros más visibles del partido, Iglesias ha sido claro sobre la posición que querría ocupar en el partido en caso de que sus tesis no sean apoyadas mayoritariamente.“Yo las cosas que digo siempre las digo en serio. Yo quiero seguir estando en Podemos, pero creo que aquí la elección fundamental es la de dos equipos de personas diferentes y con ideas distintas plasmadas en documentos. Si el equipo de Errejón tiene más apoyos, él será el líder del partido; si no, yo estaré encantado de seguir con esa función”, manifestó este jueves el líder de Podemos en los pasillos del Congreso de los Diputados. El acto de Iglesias para este sábado será a las 12.00 horas en la Fundación Diario Madrid, y justo a la misma hora Errejón expondrá las ideas fuerza de su candidatura en el cine Palafox de la capital.El sábado 4 de febrero un total de 455.821 inscritos en el partido están llamados a votar en un proceso que el secretario Político no ha querido enmarcar dentro de la “lógica del plebiscito”, pero que inevitablemente se entenderá así. El resultado de las votaciones y, por tanto, el proyecto ganador se conocerán el domingo 12 de febrero, en el Palacio de Vistalegre de Madrid. En la interfaz para las votaciones los inscritos podrán votar en primer lugar los documentos políticos, organizativos, éticos y de igualdad. En la siguiente pantalla podrán dar su apoyo a la lista que prefieran al Consejo Ciudadano de Podemos y, en la siguiente, votarán el candidato a la Secretaría General. Pero Iglesias no será el único candidato al liderazgo de Podemos. El otro es el vicepresidente del Parlamento andaluz, el abogado activista Juan Ignacio Moreno Yagüe, quien, tras oficializarse en la página web del partido su candidatura a la Secretaría General de Podemos, publicaba en su cuenta de Twitter, con una mención a Iglesias: “parece que somos los únicos candidatos. Debatimos, ¿no?”.