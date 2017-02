IGLESIAS OFRECIÓ A ERREJÓN SER CANDIDATO DE PODEMOS A LA ALCALDÍA DE MADRID

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, barajó con el secretario Político del partido, Íñigo Errejón, la posibilidad de que éste se postulara en las próximas elecciones municipales de Madrid, previstas para 2019, para ser el candidato a la Alcaldía de Madrid en sustitución de Manuela Carmena.Según indicaron fuentes del entorno del líder del partido a Servimedia, se trata de una opción que, no obstante, tendría que estar avalada por el conjunto de la formación a nivel estatal, teniendo en cuenta también a Ganemos Madrid, la formación que concurrió junto a Podemos en la candidatura Ahora Madrid en los anteriores comicios municipales. Las mismas fuentes precisan que ambos dirigentes han hablado sobre esta posibilidad, aunque Errejón todavía no se ha pronunciado. El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso no quiso pronunciarse esta tarde en una rueda de prensa que ofreció en Madrid e indicó que el debate de Podemos no debe entenderse desde el mero reparto de cargos.Iglesias estaría buscando de esta forma sustituto para Manuela Carmena, que ha cumplido 72 años, para mantener y aumentar el respaldo electoral, fundamentalmente a través del voto joven.Rita Maestre, actual portavoz del consistorio madrileño, sería, según las mismas fuentes, la mejor opción para sustituir a Carmena por el "desgaste" que sufrió en la confrontación interna por hacerse con el control del partido en la Comunidad de Madrid, en el que se impuso el ‘pablista’ Ramón Espinar.