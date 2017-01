IGLESIAS PLANTEA EJERCER OPOSICIÓN “POPULAR Y POLÍTICA” Y “ASPIRAR A GANAR Y GOBERNAR”

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, subraya en el borrador de su documento político para la II Asamblea Ciudadana de ‘Vistalegre II’ los dos ejes fundamentales sobre los que debe trabajar su organización: “Ejercer la oposición popular y política y aspirar a ganar y gobernar para construir un nuevo modelo de Estado y de país que, de verdad, no deje a nadie atrás”.Así se indica en el texto que dio a conocer hoy el equipo de Iglesias, ‘Un Podemos para Todas’, denominado ‘Plan 2020: ganar al Partido Popular y gobernar España’. En el documento, de 41 páginas, el secretario general de la formación morada marca las tareas fundamentales para su partido: “Seguir construyendo la oposición al modelo político del bloque restaurador y continuar haciendo posible el cambio. El reto de ‘Vistalegre II’ es, por tanto, debatir para crear y poner en marcha un proyecto capaz de dotar de una salida política a ese impulso constituyente que avanza en nuestra sociedad desde el 15-M”. Para el equipo de Iglesias, es necesario poner fin al “miedo”, asumiendo cuestiones como la plurinacionalidad y no “temiendo” ni los referéndums, ni las fórmulas de democracia directa, ni una participación más democrática en los partidos políticos.“La tensión restauración-cambio requiere el impulso de un bloque político y social, de carácter popular, capaz de anudar a los diferentes sectores sociales que quieren avances y de articular no solo un plan alternativo de gobierno, sino un nuevo proyecto de país”, sostiene el borrador. ATRAER A LOS “AUSENTES”Iglesias lanza en su texto un guiño al secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, que ha asegurado insistentemente que es necesario conseguir arrastrar al partido a “los que faltan”. Por ello, Iglesias defiende un equilibrio “entre mantener a los fieles y atraer a los ausentes”. “Podemos tiene cinco millones de votos. Nos faltan varios millones más que no se identifican con nosotros y a quienes no se les puede mentir ocultando nuestras propuestas políticas; por eso, Podemos necesita articular un proyecto de país y convocar a más gente a ese proyecto de país”, manifiesta. Se trata, según el equipo de Iglesias, de construir una “nueva voluntad popular” que tenga un doble “compromiso institucional y político con los diferentes sectores sociales que quieren hacer posible el cambio”. Es aquí donde remarcan el trabajo que debe desarrollar Podemos: “Para gobernar desde abajo, pensando la política como una herramienta al servicio de la mayoría, que resuelva los problemas concretos de las personas concretas, tenemos que poner las instituciones al servicio de la gente. Hoy en día situar en el centro de la agenda institucional las necesidades reales de las personas es una acción política de primer orden”. Una tarea que se ha tornado más visible, según reivindican, con el trabajo de los denominados ‘ayuntamientos del cambio’, que a su juicio son “un claro ejemplo de una gestión diferente, capaz de garantizar el desarrollo de políticas públicas de integración y cohesión social y, al mismo tiempo, de racionalización y equilibrio presupuestario”. Un reto que también enmarcan en los parlamentos autonómicos, para concluir que se deben perfilar como alternativa de dobierno para las elecciones municipales y autonómicas de 2019. GOBIERNO ALTERNATIVO PARA 2020Pero lo más importante para el equipo de Iglesias es ser la alternativa de Gobierno “real y concreta” en las elecciones generales de 2020. Por todo ello, subrayan: “Basta seguir los Plenos para comprobar que Unidos Podemos es la fuerza que el PP identifica como su mayor rival en el Congreso y en el Senado. Por ello, tenemos la enorme responsabilidad de proponer una política diferenciada, en todos y cada uno de los ámbitos, a la actuación del actual Gobierno y sus socios (declarados y virtuales)"."La tarea de oposición parlamentaria de Unidos Podemos se dibuja, por tanto, sobre la precaria aritmética de las fuerzas que sostienen al PP en el Gobierno: sin el apoyo de Unidos Podemos, ni el socio permanente del Gobierno ni su socio discontinuo pueden plantear propuestas políticas alternativas a las del PP que consigan aglutinar el suficiente respaldo parlamentario”, agrega el documento.Agrega que Unidos Podemos, en su trabajo parlamentario, debe “evidenciar las contradicciones del discurso del Gobierno y sus aliados”, PSOE y Ciudadanos. Pero apunta también un trabajo que debe realizarse en la calle a modo de “movimiento-institución”, porque considera importante “avanzar en la transformación y superación del orden institucional actual” y continuar construyendo el “bloque histórico, social y popular”. Asume una doble dialéctica de ser oposición y a la vez alternativa de gobierno, “lo cual significa trabajar como si las próximas elecciones generales fueran mañana, manteniendo la tensión, construyendo en la práctica los dispositivos sociales del futuro gobierno popular y edificando desde las bases un nuevo bloque político, social y popular”.