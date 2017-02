IGLESIAS SE PLANTEARÍA DEJAR EL ESCAÑO EN EL CONGRESO SI PIERDE EN VISTALEGRE

Etiquetas

- Aunque cree que ganará "inequívocamente". El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este jueves que cree que “inequívocamente” ganará en la II Asamblea Ciudadana que el partido celebrará este fin de semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid, aunque volvió a insistir en que si pierde dejará el liderazgo de la formación porque “uno no puede agarrarse al sillón”. En ese caso, se plantearía dejar el escaño en el Parlamento para “no hacer sombra a nadie”. En una entrevista en Telecinco, recogida por Servimedia, Iglesias opinó acerca del debate interno que está acaeciendo en el seno de su formación. “Es verdad que a veces nos pasamos de intensos y quiero seguir al frente para corregir ciertas cosas”, manifestó el líder de Podemos a escasos dos días de que empiece la asamblea en la que los inscritos podrán votar “por dos ideas” y “dos proyectos distintos”. Con todo, Iglesias explicó que la formación morada tiene que “superar” cómo nació. “Podemos no puede seguir siendo un partido de profesores de la Complutense”, aseguró, para a renglón seguido decir que la organización no puede convertirse ni en un “Gran Hermano” ni “podemos ser Pimpinela”. Se refirió a lo expresado por el secretario Político, Íñigo Errejón, el pasado fin de semana, cuando pidió el voto para el “tándem” que forma su equipo (Consejo Ciudadano Estatal de Podemos) y Pablo Iglesias (Secretaría General). “Podemos no ha de ser una cosa de uno o de dos. Ha de ser una orquesta”, porque “ahora somos una fuerza que aspira a ganar y gobernar España”. “CREO QUE VOY A GANAR”Consideró que ganarán sus documentos en el cónclave de este fin de semana y que también tendrá mayoría en el Consejo Ciudadano. “Yo creo que voy a ganar, pero en política uno no se tiene que agarrar al sillón”, dijo, al insistir en este punto en que dejaría el liderazgo de Podemos en el caso en el que triunfara Errejón.En ese caso, explicó, dejaría la Secretaría General de Podemos y podría también dejar el escaño en el Congreso de los Diputados para “evitar hacer sombra a nadie”. No obstante cree “muy difícil que la moneda caiga de canto” y afirmó que cree que “inequívocamente” ganarán sus tesis este fin de semana. Tachó de “error colectivo” la creación de tres secretarías “superpoderosas”, como son la General, la Política y la de Organización, esta última ostentada por Pablo Echenique. “Eran casi más grandes que las estructuras del partido”, subrayó. ERREJÓN PODRÍA GANAR A AGUIRRE Y CIFUENTESIglesias fue preguntado además por el ofrecimiento que le realizó a Errejón para que éste fuera candidato a la Alcaldía de Madrid. “Es algo estratégico para nosotros. Claro que hemos hablado de eso a calzón quitado, pero (Errejón) dijo que no le interesaba hablar de eso ahora”, afirmó, para luego añadir que el portavoz parlamentario de Unidos Podemos “podría ganar tanto a Esperanza Aguirre como a (Cristina) Cifuentes”. Por “respeto” a su organización, evitó hablar de la estrategia ‘Jaque Pastor’ según la cual los ‘errejonistas’ habrían querido laminar a Iglesias. “Tengo una responsabilidad y como secretario general no voy a hacer ningún comentario al respecto”, apuntó. Con todo, Iglesias explicó que va a querer contar “con gente que no piense como yo” en el Consejo Ciudadano del partido. “Aunque pensemos diferente, Errejón es una persona muy valiosa y probablemente tenga una proyección más larga que la mía”. “Está bien que la gente entienda que hay dos modelos y a partir del lunes haya que remar juntos”, insistió, para seguidamente apostillar que “(Mariano) Rajoy y nosotros (Podemos) somos los que más posibilidades tenemos de ganar (las elecciones generales de 2019)”.