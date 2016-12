IGLESIAS ALERTA DE QUE PODEMOS NO PUEDE SER "UNA CONFEDERACIÓN DE CORRIENTES QUE SE REPARTEN EL PODER"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, alertó este viernes de que el partido no puede salir del cónclave de 'Vistalegre II' como "una cofederación de corrientes que se reparten el poder".En una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, Iglesias respondió así a las múltiples preguntas sobre las posibles fórmulas de acuerdo con la corriente encabezada por Íñigo Errejón o con los anticapitalistas, que han sumado más de la mitad de los votos en la consulta sobre la votación en 'Vistalegre II'. Aseguró que quiere tener "cerca" a Errejón y a Miguel Urban, pero alertó de que quien lider la formación tiene que hacerlo con todas las consecuencias y defendiendo las ideas que han sido respaldadas por los inscritos. Alertó además del "mito" según el cual los dirigentes de Podemos son "politólogos enormemente sabios" que incluso cuando escenifican desencuentros tienen todo "absolutamente preparado". "Por desgracia para nosotros no somos tan brillantes, a veces nos equivocamos y a veces no estamos de acuerdo", dijo.