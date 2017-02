IGLESIAS RECONOCE QUE OFRECIÓ A ERREJÓN LA ALCALDÍA DE MADRID

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera que el secretario Político del partido, Íñigo Errejón, “sería un candidato magnífico” a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales de 2019, para sustituir a la actual alcaldesa, Manuela Carmena, que ya ha anunciado su deseo de no repetir en el cargo.Iglesias se expresó de esta manera en declaraciones en Antena 3, recogidas por Servimedia, después de que este lunes por la tarde se conociera esta oferta, que surgió de conversaciones informales entre el líder de Podemos y el secretario Político. “No está en mi mano, porque eso lo tienen que decidir en unas primarias los inscritos y las inscritas, pero claro que lo he hablado con Errejón muchas veces. Nosotros necesitamos estratégicamente revalidar la victoria en el Ayuntamiento de Madrid con Ahora Madrid, nuestros aliados, y necesitamos ganar a Cristina Cifuentes y que haya un Gobierno progresista en la Comunidad de Madrid”, manifestó el líder de Podemos. Consideró que Errejón “sería un candidato magnífico” que “podría ganar” la Alcaldía de la capital. “Claro que he hablado de eso muchas veces con él y claro que si tuviéramos eso definido ya como una apuesta, aunque tiene que haber unas primarias en las que decida la gente, eso podría haber facilitado muchas cosas”, continuó.Agregó que el portavoz parlamentario de Unidos Podemos “no quiere tomar esa decisión en este momento”, al entender “que tenemos dos proyectos distintos en Vistalegre y que esos proyectos tienen que confrontar democráticamente”.Si gana su proyecto, subrayó, “él será el líder nacional de Podemos, y si gana el mío seguiré siéndolo yo”. Asimismo, consideró “muy sensato” que Errejón pudiera dar ese paso para optar a la Alcaldía de Madrid, porque es una persona “extremadamente valiosa” que ha hecho su labor en el partido “muy bien”.Agregó que planteó esta posibilidad a Errejón porque considera necesario “pensar en el futuro” de la formación, aunque dijo respetar que cada uno haga “lo que le apetezca”. Desde el entorno del secretario Político de Podemos ven en esta oferta una “intoxicación”. Indican que ahora el partido se juega el rumbo que debe tomar en los próximos años y no un “mercadeo” de puestos. Además, consideran que se trata de una falta de respeto a Manuela Carmena, que ya ha anunciado que en ningún caso repetirá como alcaldesa.