MADRID. ACUSAN A JOSÉ MANUEL FRANCO DE QUERER “IMPONER” A SÁNCHEZ SU NOMBRE PARA SER SECRETARIO GENERAL DE LOS SOCIALISTAS MADRILEÑOS

- Franco dice que los críticos no representan ni el 5% del ‘sanchismo’ madrileño . Los seguidores de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid se encuentran enfrentados por las diferencias que mantienen ante el próximo congreso de los socialistas madrileños, incluida la que se refiere a la persona que debe ocupar la Secretaría General.Mientras un sector apuesta claramente por el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, otro grupo considera que el propio Franco “está maniobrando para imponer su nombre al propio Sánchez”. Anoche se celebró una reunión en Alcorcón de seguidores de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid en la que los asistentes pidieron a Franco que se postule para ser secretario general de los socialistas madrileños.A este encuentro de ‘sanchistas’, en el que estuvieron presentes además de Franco, varios miembros de la nueva Ejecutiva Federal, como Mónica Silvano o Isaura Leal, acudieron más de 300 militantes, en representación de 85 agrupaciones locales del PSOE, según indicaron a Servimedia fuentes algunos de los asistentes. “Todos pidieron que Franco sea el aspirante a la Secretaría General del PSOE-Madrid”, manifestaron.Por otro lado, militantes que apoyaron a Sánchez en las pasadas primarias y que no estuvieron en Alcorcón explicaron a Servimedia que en la citada reunión no había más de 170 personas y no representaban a 85 agrupaciones, “sencillamente eran afiliados de 85 agrupaciones”. Estas mismas fuentes explicaron a Servimedia que “algunos intervinientes denunciaron que la reunión no era para proclamar a nadie, pero algunos pretendieron una encerrona para que Franco se convierta en candidato único”.NO REPETIR ERRORES DEL PASADO“No queremos volver al pasado que representa Franco, que por cierto lleva toda la vida en esto”, afirmaron las mismas fuentes, que precisaron que “con el triunfo de Sánchez en la primarias queremos cambiar las cosas y no sólo sustituir a los que mandan ahora en la Ejecutiva regional presidida por Sara Hernández”.Destacaron que Franco, “que ha formado parte de todos los errores del pasado, no puede formar parte de la solución de futuro”. Asimismo, afirmaron que dos de cada siete intervenciones de ayer en Alcorcón manifestaron que “no se puede imponer un candidato sin contar con nadie más que con los interesados”.Por otro lado, Franco declaró a Servimedia que en la reunión de Alcorcón “solo hubo dos” que protestaron y “la gran mayoría de los intervinientes pidieron que me presentara”.Informó de que él convocó esta reunión para “dar cuenta de lo que había pasado hasta ahora, pero luego surgió la propuesta”, y dijo que “los ausentes no representan ni el 5% de la gente que apoyó a Pedro Sánchez”.Manifestó que “tengo que pensármelo”, respecto a su posible candidatura a la Secretaría General del PSOE-Madrid, y añadió que hasta que no se convoque oficialmente el próximo congreso de los socialistas madrileños, “no voy a decir nada”. “He venido para ayudar a Pedro Sánchez en lo que pueda”, concluyó.