MURCIA. CS INSISTE EN QUE LA ELIMINACIÓN DE AFORAMIENTOS ES "CONDICIÓN SINE QUA NON" PARA LA INVESTIDURA

La dirección nacional de Ciudadanos insistió este lunes en que la eliminación de los aforamientos políticos en la Región de Murcia es "condición sine qua non" para respaldar la investidura del candidato del PP a la Presidencia, Fernando López Miras.En rueda de prensa, el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, subrayó que el respaldo del PP en la votación sobre aforamientos del próximo miércoles en la Asamblea regional es "condición previa" para que después se pueda cerrar el acuerdo de investidura. Villegas dejó claro que es el PP quien necesita sus votos y, por tanto, es Ciudadanos quien pone las condiciones, que si no son respaldadas impedirán un acuerdo. El futuro del expresidente regional Pedro Antonio Sánchez "se está hablando", y aunque Ciudadanos cree que debería dejar su acta como diputado, no quiere que interfiera en la negociación ni que condicione el futuro de Murcia.