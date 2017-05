IU se pregunta cómo se regulará el carácter "tradicional" de un comercio y si se antepondrá al peatón

Etiquetas

Pide aclarar si una multinacional puede exigir ser declarada tradicional o qué pasa con los establecimientos "abocados al cierre por la gentrificación"

El portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha mostrado sus dudas sobre el modo de aplicación de la modificación de la ordenanza de veladores para ofrecer un "trato especial a los establecimientos de carácter tradicional", aprobada en el Pleno tras una moción del PP.

Rojas, a través de una entrada en su blog, recogida por Europa Press, señala las "cuestiones que quedan en el aire" con la iniciativa planteada por el PP, con un "repentino apoyo al comercio tradicional", después de "negarse a ayudar a este comercio tras el fin de la renta antiguo" o teniendo en cuenta que su portavoz, Alberto Díaz, "desechaba la idea legislar en defensa de este comercio porque 'el mundo es global y hoy no se puede negar lo evidente'".

Tras llamar la atención sobre que la confitería La Campana mantiene veladores justo al inicio de la calle Sierpes, por lo que "se entiende que los empleos están a salvo, tras tantas vestiduras rasgadas, tantas fotos de postureo y mociones, Rojas se pregunta cómo se mide "el carácter tradicional" de un comercio y en qué lugar quedará, tras la modificación de la ordenanza, el pequeño comercio no tradicional. Así, se cuestiona sobre si una multinacional exigir ser declarada tradicional porque lleva "la tira de años instalada en la ciudad" o si prevalecerá la accesibilidad y ganar espacio para el peatón o la tradicionalidad del comercio.

También, insta a aclarar qué pasa con los comercios tradicionales que no tienen veladores o si se permitirá a locales como la Ferretería Victoria poner veladores "para así apoyar su comercio tradicional". "¿Qué pasa con los establecimientos tradicionales que tienen veladores pero que se ven abocados al cierre por la gentrificación de la zona? ¿Qué solución se propone para, por ejemplo, el bar Aguilar en la Alameda?", se pregunta.

En este marco, señala que si se usa el empleo como defensa de los veladores, habrían de pedirse las altas a la Seguridad Social a la hora de renovar las licencias de mesas y sillas.

LAS MOCIONES

De su lado, Rojas recuerda que a finales de abril el Partido Popular presentaba una moción por urgente, "a modo de salvador", que no pasó el trámite de la urgencia al abstenerse el PSOE, suponiendo que "por cobardía y no querer abrir el melón", por lo que no salió adelante al "no quedar a esas horas en el Pleno más de cuatro o cinco concejales del PP de 12", ya que para éstos "hay algo mucho más importante que los empleos de la confitería, la votación en sus primarias que se celebraba el mismo día".

Sin embargo, en el mes de mayo, el PP volvió a llevar la moción y, "tras el sorprendente cambio de posición de Participa Sevilla y PSOE", salió adelante el acuerdo para modificar la ordenanza de veladores con el objeto de ofrecer "un trato especial a los establecimientos de carácter tradicional". "No voy a insistir en el repentino apoyo que muestran los populares en la defensa del comercio tradicional, ni tampoco voy a entrar en los motivos que llevaron al PSOE o a Participa Sevilla a cambiar de voto en el último momento", agrega.