Iceta dice que la victoria de Sánchez da "luz y empuje" a una solución del encaje catalán

Afirma que el ganador ha incrementado la autoestima y la ilusión en el PSC

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE para elegir al secretario general da "luz y empuje" a la búsqueda de una solución del encaje de Cataluña en el resto de España.

En rueda de prensa en la sede del partido, ha dicho que del triunfo de Sánchez se desprende un triple mensaje "de reanudación del proyecto socialista, de construcción de una alternativa al PP y de que los socialistas no se resignan al 'choque de trenes' para Cataluña".

Sánchez defendió en su campaña electoral el reconocimiento de Catalunya como nación dentro de una España nación de naciones, e Iceta aplaude que gane un proyecto así: "Su campaña ha dado nuevos planteamientos que aportan nueva luz y empuje".

Iceta ha recordado que los socialistas rubricaron en 2013 una Declaración de Granada que sentaba las bases de una reforma federal de la Constitución, y ha defendido que es un sólido punto de partida para abrir "cuanto antes" el debate en el Congreso.

Los socialistas han intentado llevar esta reforma a la Cámara en varias ocasiones pero no han encontrado el apoyo del PP: "Esta vez lo tenemos que hacer bien, y después de hablar con el resto de fuerzas. No hay que ir a por el titular, sino empezar el camino de la solución".

La propuesta socialista pasa por empezar a dialogar con todos los grupos partiendo de la base de la Declaración de Granada para, después, introducir los cambios que sean necesarios para un acuerdo: "No hay que esperar que demos una solución cerrada. No está prefigurada porque debe venir de un acuerdo".

La solidez del proyecto socialista --ha dicho-- contrasta con la inestabilidad y la unilateralidad que ofrecen los independentistas, así como con la nula capacidad de respuesta política del Gobierno central, considera.

Ha detallado los ingredientes en clave catalana que quiere que tenga la reforma Constitucional: reconocimiento de la singularidad nacional, consolidación del autogobierno, mejora de la financiación y representación en los órganos federales para que Cataluña participe activamente en el gobierno conjunto.

CONFERENCIA DE PUIGDEMONT

Preguntado por si considera que Sánchez debe ir este lunes por la tarde a la conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la Caja de Música de Madrid, Iceta ha respondido que lo que debe hacer es dialogar y no emitir mensajes unidireccionales.

"El futuro de Cataluña no se puede ventilar con una serie de conferencias unilaterales", sino que Puigdemont debió comparecer en la Comisión General de Comunidades del Senado como le propuso la Cámara alta, o en el Congreso como el Gobierno le ha propuesto, según él.

Los socialistas catalanes estarán muy atentos a lo que diga Puigdemont porque le respetan como presidente y representante elegido por la mayoría del Parlament, pero no creen "que de una colección de conferencias salga un proyecto político ni la solución que los catalanes merecen y reclaman".

EL PSC, SATISFECHO

Iceta ha dicho que la dirección del PSC está muy satisfecha por el resultado de las primarias y la victoria de Sánchez, así como de que haya sido el más votado en casi todos los territorios: "Sin Cataluña hubiera ganado igual".

Ha reivindicado el papel de neutralidad que tanto él como la dirección ha mantenido en el proceso de primarias --no revela su voto porque quiere representar a todo el PSC--, y ha ensalzado que los tres candidatos hayan tenido más votos que avales en Cataluña.

Considera que de este proceso se desprende un mandato de renovación, reconstrucción del proyecto y "de recuperación de la confianza electoral, de la ilusión de los progresistas y de la cohesión" del partido, y ha asegurado que tras la victoria de Sánchez percibe más confianza y autoestima en el PSC.

Tras saber los resultados el domingo, habló con Sánchez por teléfono y prevé reunirse pronto con él, y considera que el hecho de que Susana Díaz no nombrara al ganador al comparecer ante la prensa tras las primarias "es un detalle en un momento complejo en el que uno debe recomponerse tras conocer un resultado no deseado y parece que no esperado".

MOCIÓN DE PODEMOS

Sobre la moción de censura Podemos, ha insistido en valorarla como precipitada y como "pirueta parlamentaria" y no como un verdadero mecanismo de construcción de una alternativa al Gobierno del PP.

Por eso, ha llamado a Podemos a retirarla en beneficio "de una labor seria y sólida que pueda dar una alternativa al PP tan rápido como sea posible".