Iglesias se "esforzará" para que Carmena repita para el Ayuntamiento de Madrid y apuesta por Errejón en la Comunidad

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que toda la organización debe esforzarse para que la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cambie de idea y sea de nuevo candidata en las municipales de 2019. Además, ha dejado clara su apuesta por que el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, sea el candidato a la Comunidad de Madrid.

"Hoy por hoy un ticket Íñigo-Manuela sería un ticket ganador. Aunque haya que hacer primarias todavía, Íñigo tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En cuanto al Ayuntamiento, Iglesias ha eludido responder a la pregunta de si se han planteado la posibilidad de postular al ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y actual dirigente de Podemos, Julio Rodríguez, en el caso de que Carmena cumpla su palabra y no repita.

En su lugar, ha insistido una y otra vez en que la apuesta de Podemos es que Carmena cambie de opinión y decida presentarse como candidata a la Alcaldía en las próximas municipales. "Tenemos que esforzarnos todos en que Manuela repita. Le interesa a Madrid. Necesita cuatro años más para terminar lo que ha empezado, y a nosotros nos encanta", ha asegurado.

HASTA 2018 NO HABRÍA QUE BUSCAR SUSTITUTO A CARMENA

"Si eso no fuera posible, hasta 2018 no habría que hablar de eso. Espero que la podamos convencer porque sería la mejor candidata", ha señalado, evitando así poner sobre la mesa ahora otras opciones, como el general Julio Rodríguez, que ha salido en conversaciones informales en el partido morado como posible candidato, entre "muchos otros", según explicaron a Europa Press fuentes del partido morado.

Según Iglesias, "es un clamor" que Carmena debe intentar revalidar la Alcaldía en las próximas municipales, y así lo cree, a su juicio, todo Podemos y todo Madrid. "No hay nadie en Madrid que no quiera que Manuela no repita. Esa presión a lo mejor da sus frutos porque es un clamor. Todo el mundo sabe que sería muy buena noticia que Carmena repita", ha insistido.

Eso sí, ha reconocido que "Manuela es una persona que no se deja convencer por nadie". "Pero si se dejara convencer por alguien, sería por ese clamor de la ciudadanía", ha apostillado.

"¿ME GUSTARÍA QUE ERREJÓN FUERA CANDIDATO? SÍ"

En cuanto a la Comunidad, Iglesias ha dejado claro que le gustaría que Errejón sea el candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque ha precisado que primero tiene que tomar él la decisión y también los inscritos de la formación morada en las primarias que se deben celebrar para configurar la lista de las autonómicas de 2019.

"¿Me gustaría que fuera candidato? Sí ¿Lo decido yo? No. ¿Podría ser un buen candidato? Sí, y no lo digo yo, se le nota a la señora Cristina Cifuentes --la presidenta de la Comunidad de Madrid--. Es fundamental que la desalojemos del Gobierno", ha asegurado Iglesoas.

Iglesias y Errejón cerraron un pacto tras la Asamblea de Vistalegre II de febrero según el cual el ex número dos se garantizaba el apoyo del líder para postularse como candidato a la Comunidad a cambio de aceptar sin cuestionarlo el nuevo reparto de poder interno, con el consecuente repliegue que implicaba para su sector.

Sin embargo, ninguno de los dos ha reconocido públicamente tal acuerdo, y de momento Errejón mantiene la incógnita sobre su futuro, aunque desde las últimas semanas centra prácticamente toda su actividad en la Comunidad de Madrid. Este martes, Iglesias ha dado un paso más reconociendo claramente que le gustaría que Errejón diera el paso, ganara las primarias, y sea el candidato en 2019 a la Comunidad.