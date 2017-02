Iglesias reafirma que si no gana, se irá: "Que sepa todo el mundo que no voy de farol, soy coherente"

Etiquetas

Cree que hubiera sido honesto que Errejón hubiera presentado su candidatura a la Secretaría General

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reafirmado este viernes que si no ganan sus propuestas en la Asamblea Ciudadana que se celebrará este fin de semana se irá y dejará el escaño a disposición del partido. "Que sepa todo el mundo que no voy de farol, soy coherente", ha avisado.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Iglesias ha dicho que no tendría sentido que hubiera una figura que hiciese sombra al nuevo liderazgo. "No podemos estar calentando los sillones. Si entendemos que no tiene sentido, yo me voy a buscar trabajo en la Universidad", ha añadido.

Por otro lado, el líder 'morado' ha opinado que "hubiera sido legítimo y honesto" que el secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, hubiera presentado una candidatura a la Secretaría General. "Le dije, tío te han hecho una página web, una figura de candidato. Hubiera tenido sentido que eso fuera acompañado de una coherencia para ser secretario general", ha explicado, dejando claro que respeta su decisión.

Así, ha asegurado que "no se puede querer" un secretario general en minoría, "o se puede querer y ser algo absurdo". "No creo que alguien pueda plantear que sus documentos sean mayoritarios pero poner a alguien que está en minoría. Eso no es serio, ya lo hemos visto en el PSOE, y yo no quiero eso para mi partido", ha explicado.

"Entiendo que a Iñigo le gustaría tener mayoría en el Consejo Ciudadano y que hubiera un secretario general en minoría, pero eso no tendría sentido. Hay que ir de frente. En Podemos liderará quien tenga mayoría en ideas y lista", ha remachado.