Jean-Luc Mélenchon: "Yo no soy de extrema izquierda"

Etiquetas

El candidato de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha asegurado en una entrevista publicada este domingo que su posición no es de "extrema izquierda" en comparación con los postulados de otros candidatos y ha mencionado expresamente a Philippe Poutou, del Nuevo Partido Anticapitalista.

"Escucho o leo que se me retrata como alguien de ultraextrema izquierda. Si fuera así, me pregunto en qué se convierte Poutou... No, no soy de extrema izquierda", ha afirmado en una entrevista con 'Le Parisien'.

En ese sentido, ha apuntado que el Partido Socialista del presidente saliente, François Hollande, no puede ser considerado de izquierda. "Ni siquiera lo llamaría de izquierda. Llega al poder traicionando de todas las formas posibles. Ha hecho un daño considerable a las personas que confiaban en ellos", ha argumentado.

"ALIANZA BOLIVARIANA"

En la entrevista, Mélenchon también se le interrogó por su supuesta intención de abandonar la OTAN y la UE para sumarse a la "Alianza Bolivariana", a lo que Mélenchon ha denunciado que esta información es una falsedad, "una invención pura y simple" que atribuye a las necesidades de animar la campaña de un periodista. "En primer lugar, ni Irán están en el ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas), ni tampoco Rusia. ¿Cómo me ha llevado a este punto un imbécil que dice que saldría de la UE para entrar en el ALBA?".

"Yo propongo que Francia se posicione como una nación universal: estamos en los cinco continentes (...). El ALBA es una sencilla alianza de cooperación. ¡Basta de asustar!", ha apuntado.

El presidente saliente, François Hollande, ha salido al paso de las declaraciones de Mélenchon, a quien ha tachado de "simplista" en sus argumentos, en particular en lo referente a cuestiones como Siria, Rusia, la OTAN o la UE.

"Jean-Luc Mélenchon no representa a la izquierda que yo creo que permite gobernar y tiene ideas que a veces caen en lo simplista. No podemos decir que no haya responsabilidades en la matanza química en Siria. No podemos considerar que Putin puede hacer lo que quiera. No se puede salir de la OTAN sin que haya consecuencias, no podemos cuestionar la gran construcción europea en particular cuando reivindica a François Mitterrand", ha argumentado en una entrevista con France 5.

Los últimos sondeos sitúan a Mélenchon dentro de los cuatro favoritos para ocupar la Presidencia, aunque dan una ligera ventaja al centrista Emmanuel Macron, a la ultraderechista Marine Le Pen y al conservador François Fillon sobre Mélenchon.

Todos ellos estarían en un estrecho abanico entre el 20 y el 25 por ciento de apoyo, mientras que el candidato socialista, Benoit Hamon, se ha hundido en las encuestas por debajo del 10 por ciento.