PSOE. LAMBÁN VE “RAZONABLE” QUE LA EJECUTIVA DE SÁNCHEZ SEA “A SU IMAGEN Y SEMEJANZA”

Etiquetas

- Reconoce que “en otros tiempos nos hemos equivocado en la configuración de las Ejecutivas federales”. El presidente de Aragón, Javier Lambán, respaldó este domingo que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya configurado una Ejecutiva “a su imagen y semejanza” y reconoció que “en otros tiempos” se equivocaron en las Ejecutivas federales, “porque las convertíamos en una espece de pequeño Comité Federal”.Así se expresó en declaraciones a los periodistas a su llegada al 39 Congreso Federal del PSOE, el día en el que los delegados votan la elección de los órganos de dirección del partido. “Yo dije desde el 22 de mayo que el secretario general tiene un Gobierno, que es la Comisión Ejecutiva Federal y que lo razonable es que el Gobierno lo configure a su imagen y semejanza”, valoró.Esto ha de hacerse, prosiguió, “sin que nadie desde fuera de su ámbito de decisión personal le determine la decisión”. Además, consideró que “en otros tiempos nos hemos equivocado en la configuración de las Ejecutivas federales porque las convertíamos en una especie de pequeño Comité Federal y es absolutamente correcto que sea el secretario general quien tome la decisión de cuál es la Comisión Ejecutiva”.“Creo que la decisión es correcta, no he visto todavía todos los nombres, los veré ahora, pero parece que Pedro Sánchez se ha rodeado de un equipo de hombres y mujeres capaces y comprometidos con el partido. Creo que van a estar perfectamente a la altura de las grandes expectativas que este Congreso ha despertado”, remarcó Lambán.Dicho esto, añadió que en la Comisión Ejecutiva Federal “no tiene por qué haber integración”, sino una “plasmación de la decisión” del secretario general. Además, restó importancia a la ausencia de parte de la delegación andaluza en las votaciones explicando que en estos cónclaves por las noches “se manifiesta cierta dispersión de esfuerzos” y que no hay que buscar “motivaciones políticas”.