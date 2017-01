PATXI LÓPEZ: “PARA PODEMOS TODO SERÁ INSUFICIENTE HASTA QUE NO ASALTE EL CIELO”

Etiquetas

- Tras las críticas a la propuesta socialista de la renta mínima. El primer aspirante a candidato en las primarias a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, afirmó este martes que “para Podemos todo será insuficiente hasta que no asalte el cielo”.De esta manera respondía cuando se le preguntó en los pasillos del Congreso por las críticas de la formación morada a la propuesta del PSOE sobre la renta mínima que se debatirá en el próximo pleno de la Cámara Baja, ya que la consideran insuficiente.López dijo que le parece “bien que exista en este país” una renta mínima de inserción, cuya “propuesta original del PSOE iba en el programa electoral”, que “cubra a todos aquellos que tienen necesidades”.“La decencia de un país se mide por cómo trata a los vulnerables, y este país y sus instituciones tienen que hacer un esfuerzo para sostener en la dignidad a mucha gente, y la renta mínima me parece un vehículo” para ello. Preguntado directamente por las críticas de la formación morada, López dijo que “para Podemos todo será insuficiente hasta que no asalte el cielo” si bien él entiende que “ir dando pasos en esa dirección es lo que hay que ir dando en este país”.