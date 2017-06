Lambán afirma que le parecería "bien" que Susana Sumelzo optara a liderar el PSOE Aragón

Etiquetas

El secretario general del PSOE Aragón cree que la representación de la Comunidad en el comité federal "pudo haber sido más justa"

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha estimado que probablemente habrá más de una candidatura a liderar el partido en la Comunidad con motivo del congreso que celebrarán en septiembre y sobre la posibilidad de que una de las personas que se presente sea Susana Sumelzo ha afirmado que le parecía "bien", para recordar que "ha trabajado conmigo en la práctica totalidad de su vida política" y por eso tiene "mucho respeto y afecto" por ella.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir a la conmemoración del 175 aniversario de los estudios de Magisterio en Huesca, Lambán ha comentado que él y Sumelzo --que ha encabezado en Aragón el sector del PSOE que ha apoyado a Pedro Sánchez, mientras que él se decantó por Susana Díaz--, han coincidido "en la manera de ver la política y en el modelo de partido" en los últimos 17 años, "salvo en los últimos meses".

Por eso, ha subrayado que "no me produce ninguna desazón que ella se plantee su futuro en los términos que considere oportuno", tras manifestar Sumelzo que no descarta presentarse a la secretaria general del PSOE Aragón.

Lambán ha sostenido que en su partido el sistema de selección de candidatos "da derecho a todos los compañeros a presentar su opción, si lo consideran oportuno" y, por eso, "la eventualidad de otra candidatura no solo está abierta, sino que es bastante probable que se produzca" y ha comentado que "en todos los procesos que ha habido en Aragón ha habido más de una".

CONGRESO FEDERAL

El secretario general del PSOE Aragón ha estimado que la presencia aragonesa en la Comisión Ejecutiva Federal que ha salido del congreso federal celebrado este fin de semana "la veo bien", representada por Susana Sumelzo, que "está muy cualificada para desarrollar esa función" y que "ya estuvo en la anterior ejecutiva".

Ha añadido que "antes, durante y después" del congreso federal "he dicho que un secretario general debe tener las manos absolutamente libres para configurar a su equipo" y ha ratificado su afirmación de que apoyaría cualquier decisión del secretario general.

Sin embargo, Lambán ha estimado que en el comité federal la representación de Aragón "pudo haber sido más justa" porque "es un órgano de integración, de representación de las distintas federaciones del partido" y por eso "parecía razonable que al menos uno de los tres miembros de la provincia de Zaragoza que han sido incluidos" fuera "de la parte del partido que perdió las primarias", pero "no ha sido así" y "los tres pertenecen al sector que ganó las primarias".

El dirigente socialista ha aclarado que esto "no es óbice para que me declare satisfecho del congreso" y "creo que es el momento de pasar página, no mirar atrás y ponernos todos al servicio del nuevo proyecto político surgido del congreso y a disposición, con la lealtad que siempre nos ha caracterizado, del secretario general Pedro Sánchez".

A su entender, la cita celebrada por los socialistas este fin de semana "ha puesto las bases para que la unidad se vaya construyendo poco a poco en torno a Sánchez y el proyecto político, pero hay muchas heridas abiertas y pendientes de cerrar y cualquiera que se proponga liderar el PSOE debe tener como primer propósito cerrarlas, integrar, eliminar el conflicto como pauta de relación interna y recuperar la camaradería y el respeto mutuo que siempre nos ha caracterizado".

PROYECTO RENOVADO EN ARAGÓN

El secretario general del PSOE en Aragón ha indicado que el congreso de septiembre va a ser la primera vez donde va a poder dar cuenta de su gestión, que ha calificado de "buena", en un momento en el que su partido "gobierna en la Comunidad, en dos diputaciones provinciales y en muchas comarcas y ayuntamientos".

Ha añadido que de esta cita debe salir un proyecto socialista "que asiente mucho sus bases en la gestión que está desarrollando el actual gobierno socialista en Aragón", para estimar que él representa "el principal bien político con el que el PSOE puede concurrir a las elecciones autonómicas de 2019, la presidencia del Gobierno de Aragón".

En este punto, ha explicado que "cualquier decisión sobre mi postulación para seguir siendo secretario general va a estar en función de lo que signifique asegurar la estabilidad del Gobierno de Aragón", para esgrimir que "un partido que no dé estabilidad a sus instituciones y gobierno" deja a estos "a los pies de los caballos".

También ha defendido un PSOE "renovado" en Aragón y ha adelantado que entre los capítulos de su gestión resaltará la renovación "sustancial" de las listas al Congreso de los Diputados en las últimas y penúltimas elecciones generales.

Igualmente, en las Cortes de Aragón, de los 18 diputados que poseen los socialistas "solo tres repetimos respecto a la candidatura anterior" y "en los siguientes procesos hay que seguir renovando" porque el PSOE "nunca puede ser visto por los compañeros de otras generaciones distintas a la nuestra como un tapón a sus aspiraciones".

A su entender, "hay que buscar combinaciones virtuosas de experiencia, juventud y renovación" y "tenemos una cantera espléndida de mujeres y hombres muy capacitados".

Por eso, "lo que hay que hacer en cada uno de los procesos orgánicos del partido es mantener una parte de lo que hay e impulsar procesos lo más ambiciosos posibles de renovación y esto pasará en el congreso de septiembre, como pasó en el que fui elegido como secretario general".

Ha añadido que "un demócrata, y particularmente si es socialista, no puede entender su presencia en un cargo público como algo susceptible de ser amenazado, ni como un premio o un derecho que debe conservar de por vida".