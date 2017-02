Líderes regionales de Ciudadanos defienden el giro al liberalismo progresista porque ven "superada" la socialdemocracia

Etiquetas

Dicen que el partido debe prepararse para "ganar" gobiernos o compartirlos con la lista más votada

Varios líderes autonómicos de Ciudadanos y miembros de la nueva Ejecutiva nacional defienden que el partido elimine las referencias a la socialdemocracia de su ideario porque, a su juicio, esta ideología está "superada", y abogan por describir a Ciudadanos como una formación liberal progresista, al igual que quiere hacer la dirección del partido con Albert Rivera a la cabeza.

Así lo han manifestado en declaraciones a los periodistas durante el transcurso de la IV Asamblea General de Ciudadanos, que se celebra este sábado y domingo en Madrid, un congreso para actualizar los Estatutos, Estrategia y el Ideario del partido para los próximos cuatro años.

En el cónclave se debatirá el documento de Valores, al que se han presentado varias enmiendas que piden mantener aspectos clave del ideario actual de Ciudadanos --vigente desde hace 10 años--, como que el partido bebe ideológicamente de la socialdemocracia.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, cree que lo mejor para la formación política es ser "liberal en lo económico y progresista en lo social", apoyando de este modo el liberalismo progresista como fuente ideológica del partido: "A día de hoy no tiene sentido que Ciudadanos esté en la socialdemocracia", ha recalcado.

Y ha insistido en que Ciudadanos no tiene que "refundarse" porque, a su juicio, el partido está "bien fundado". En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz del partido en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, que ha explicado que "no es cuestión de refundar" el marco ideológico, sino "de avanzar".

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, ha restado importancia a "los apellidos" de la ideología del partido, que se sitúa en el "centro". A su juicio, lo importante es "ser útil" a los españoles. Según defiende, no hay que quedarse "en calificativos" y hay que "ser capaz" de llevar a cabo los principios ideológicos.

Por otro lado, el diputado y miembro de la Ejecutiva, Ignacio Prendes, ha dicho que Ciudadanos nació en Cataluña y por ello inicialmente tenía el objetivo de hacer frente a las políticas nacionalistas identitarias. Pero debido a que hoy en día "condiciona" gobiernos municipales y autonómicos, cree que la etiqueta liberal progresista es "la que mejor" define al partido. Y el responsable de cooperación internacional de la nueva Ejecutiva, Pablo Yánez, ha dicho que Ciudadanos está "cómodo" en el centro.

"LA MISMA ESENCIA"

La secretaria de Juventud de la Ejecutiva y portavoz adjunta en el Congreso, la canaria Melisa Rodríguez, ha achacado la eliminación del concepto socialdemocracia propuesta por la dirección a la "evolución natural" de Ciudadanos que, según ha explicado, ya está poniendo en marcha "políticas liberales y progresistas". No obstante, ha justificado que se trata de un "cambio en la nomenclatura" y, según ella, la "esencia" del partido es "exactamente la misma".

En cualquier caso, Rodríguez ha señalado que "lo importante no es que haya opiniones diferentes" sino que "se puedan debatir las opiniones diferentes". "Nosotros debatiremos las opiniones de todas las personas y, lo que es importante realmente, sacaremos una conclusión común, con objetivos comunes y con ganas de seguir hacia delante", ha subrayado.

Por su parte, la responsable de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís no ha aclarado si está a favor o en contra de eliminar el término de socialdemocracia del ideario del partido 'naranja' y ha dicho que lo que le parece "importante" es que se ese asunto "se pueda debatir y se pueda votar": "Me parece sano que haya críticos, lo que me parecería insano es que no hubiese ninguna crítica. Sería un mal síntoma", ha señalado.

"LIDERAR" GOBIERNOS

Por otro lado, la mayoría ha defendido también la postura de la dirección sobre la entrada de Ciudadanos en gobiernos de cara a próximas citas electorales en 2019, pero no antes, como plantean varias enmiendas presentadas al documento sobre Estrategia, que también se debate en la Asamblea General de este sábado.

Aguado cree que Ciudadanos debe "salir a ganar" en los próximos comicios e intentar "liderar" gobiernos locales y autonómicos. Y si no, formar una coalición con la lista más votada. En esta misma línea se ha pronunciado el líder andaluz, quien se ha mostrado partidario de cumplir con el "compromiso" y el programa electoral de las pasadas elecciones.

A este respecto, la madrileña Villacís se ha marcado el objetivo de "obtener" la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones. Y desde Aragón, Susana Gaspar sostiene que ahora se trata de "crecer" y de prepararse para entrar en gobiernos a partir de 2019, al igual que lo defiende desde Castilla y León, Luis Fuente