Logroño trabajará para realizar un Plan de Seguridad Vial Urbana

Etiquetas

También se creará un grupo de trabajo para analizar la problemática y reactivación de los mercados de Logroño

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos que insta a la realización de un Plan de Seguridad Vial Urbana para la ciudad de Logroño de "forma urgente" mientras que también se ha aprobado -esta vez con la abstención del PP- la moción presentada por el PSOE que solicitaba la implantación de medidas que refuercen la seguridad vial y prevengan los atropellos en la ciudad.

Las mociones, que se han debatido de forma conjunta, han incorporado diferentes enmiendas que han sido aceptadas por parte de los grupos correspondientes. En el caso del PP, éste ha anunciado su abstención a la moción socialista porque, según ha explicado el concejal, Miguel Sáinz, "no se pueden decir que son urgentes las cosas que ya se están ejecutando".

"UN ATROPELLO CADA TRES DÍAS"

Durante la defensa de su moción, el portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, ha destacado que en nuestra ciudad "hay un atropello cada tres días, una situación que no se puede consentir". Por todo ello, "es fundamental redactar este Plan para contar con un Logroño sostenible y seguro".

Todo con medidas que incluyan, al menos, los hábitos de movilidad, el diagnóstico de siniestralidad, la evolución de los accidentes según tipo, día, hora y mes, su localización y, con todo ello, formular objetivos claros y propuestas de actuación.

San Martín ha destacado que "aunque desde el Ayuntamiento se están haciendo muchas cosas para reducir la siniestralidad, aún así tenemos una tasa de siniestralidad de un 10 por ciento por cada 10.000 habitantes al año".

En lo que llevamos de 2017 -ha continuado- y cuando se presenta esta moción (el pasado 19 de enero) llevamos ya 12 atropellos en Logroño pero "cuando pedimos datos cuesta mucho tiempo obtenerlos porque tenemos sistemas de gestión obsoletos, no protocolizados y consecuentemente se retrasan".

Además, San Martín ha criticado que el Equipo de Gobierno "no sigue el PMUS, no tiene un plan" y "lo único cierto es que su plan es tener una ciudad para los coches" mientras que "desde Ciudadanos apostamos por una ciudad sostenible que sea segura para ciclistas y peatones".

En este punto, y contando con los votos a favor de toda la oposición, el Partido Popular también ha mostrado su conformidad aunque ha destacado que "realizarlo en un plazo de tres meses es muy ajustado".

COMISIÓN SEGUIMIENTO DEL PMUS

Por su parte, el concejal del PSOE, Vicente Ruiz, ha pedido la toma de medidas "urgentes que refuercen la seguridad vial" como, por ejemplo, la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del PMUS para analizar las cifras de siniestralidad de 2016 o el debate sobre las acciones previstas por el Gobierno municipal a corto plazo o la constitución de una mesa de la seguridad vial permanente que tenga autonomía propia y esté compuesta por responsables políticos y técnicos de áreas municipales, entre otros. Además, en la moción se exige también redactar , en colaboración con dicha Mesa, "un verdadero Plan de Seguridad Vial". Finalmente ha lamentado que el PP "no quiera sumarse a esta moción porque es una realidad muy preocupante para nuestra ciudad".

Por parte del Grupo Municipal Popular, Francisco Iglesias ha criticado las palabras de la oposición porque "no son justos ni veraces". En este sentido, ha indicado, "dicen como argumentación que el PMUS no se cumple" y "aunque es verdad que no se cumple en su totalidad, se están haciendo muchísimas cosas" y "si lo desean, lo pueden comprobar" porque en dos años "hemos gastado más de un millón de euros en obras de seguridad vial" y se está siguiendo trabajando en mejorarlas.

Además, "y a pesar de que cualquier atropello es importante lo cierto es que el número de estos accidentes se está manteniendo y aunque -como ha recalcado- cada uno es importante, desde el Equipo de Gobierno trabajamos en el estudio de esta problemática pero evitando la improvisación". También "tenemos un Foro de la Comisión de Infraestructuras en donde se avanzaron estudios que se van a realizar porque tienen presupuesto para 2017, se han creado aparcamientos de motos, y seguimos trabajando mejorando el carril bici o las propias calles, como hicimos con Múgica".

Por todo ello, desde el PP "reivindico el trabajo de este equipo de Gobierno en el PMUS porque no es papel mojado, a pesar de que la oposición quiera verlo así".

REACTIVACIÓN MERCADOS DE LOGROÑO

Durante la sesión también se ha debatido la moción presentada por el GPS -aprobada por unanimidad- solicitando la creación de un grupo de trabajo para analizar la problemática y llevar a cabo medidas para la reactivación de los mercados de Logroño. Durante su defensa, Beatriz Arraiz, ha destacado que es "un asunto que nos preocupa a todos, no solo a los propios comerciantes, sino también a los vecinos".

Así, ha defendido, en Logroño tenemos seis mercados (uno de ellos de titularidad municipal, San Blas) pero el resto son de carácter privado (El corregidor, Patricia, Murrieta, Múgica y Milicias). "Son comercios y negocios que nos dicen que funcionan" pero "los mercados tradicionales de abastos tienen retos muy importantes y sin implicación no podrán salir adelante".

Por todo ello, "se debe tener un espacio en el que se les escuche y se hable con ellos para actuar. No es nada nuevo pero, en todo caso, es necesario ir a más". Por todo ello ha pedido la creación de un grupo de trabajo compuesto por un representante de cada mercado de la ciudad y el Gobierno municipal "con el fin de analizar la problemática de los mismos".

Durante el turno de portavoces, Rubén Antoñanzas (PR+) ha destacado que "la falta de clientes y la ausencia de mercado joven es importante" pero "la solución no va a venir de nosotros sino del esfuerzo y la unión de los comerciantes y empresarios apostando y arriesgando".

Por su parte, desde Ciudadanos ha anunciado la necesidad de apoyar a los mercados porque "aunque sí que es cierto que son los propios comerciantes los que tienen que realizar ese esfuerzo, nosotros tenemos la obligación de ayudarles a conseguirlo".

Además, por parte de Cambia Logroño han anunciado su voto a favor pidiendo que "nos juntemos en una mesa para dar solución a este problema". Finalmente, por parte del GPP, Pilar Montes, ha destacado que las medidas que proponen "ya existen" porque el Ayuntamiento "ha trabajado mucho por ello" aún así "sabemos que no es suficiente". El problema -ha destacado- "es cuando esos mercados privados ya no comparten asociación".

En cualquier caso, ha continuado, "algo más seguro que podemos hacer" y "seguiremos buscando una solución". Por ello, "crearemos ese grupo de trabajo y lo intensificaremos porque compartimos todos el diagnostico y filosofía de esta moción pero debemos buscar soluciones nuevas, ese será nuestro trabajo".

Durante el debate de la moción ha participado también la presidenta de la Asociación de Comerciantes 'Lucronium', María Jesús Pellejero, quien ha pedido a la alcaldesa de Logroño "valentía e implicación" para apostar por la reactivación de los mercados de Logroño.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño también ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos solicitando la realización de diversas acciones para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.

A pesar de su voto a favor, Paloma Corres (PP) ha destacado que "es de rigor reconocer el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de los miembros de la Mesa de la Mujer" y ha destacado que "se puede acudir a ella a debatir y proponer soluciones y escuchar y no solo querer titulares en los plenos". La moción ha sido aprobada por los votos a favor de todos los grupos a excepción del PR+ que ha votado en contra.