López dice que PSOE no se dedicará a seguir a Iglesias que, con su "moción fantasma", evita que se hable de corrupción

Afirma que el PNV tendrá que explicar si avala los PGE que "siguen recortando la vida de la gente"

El diputado vasco y aspirante a la secretaría general del PSOE, Patxi López, ha afirmado que su partido no se va a dedicar "a seguir" al líder de Podemos, Pablo Iglesias", y ha asegurado que, con su "moción de censura fantasma", evita que se hable "de la corrupción del PP".

López, que ha participado en la manifestación del Primero de Mayo celebrada por CC.OO. y UGT Euskadi en Bilbao, ha realizado esta reflexión en relación a los emplazamientos del líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que el PSOE apoye la moción de censura que plantea Unidos Podemos.

El diputado socialista ha asegurado que Pablo Iglesias, "con toda esta política espectáculo a la que nos tiene acostumbrado", no deja de ser el "mejor aliado que tiene Mariano Rajoy".

"Cada vez que ha habido un momento trascendental para adoptar una decisión, Pablo Iglesias ha votado con el PP. Pablo Iglesias fue el que impidió que hubiera un Gobierno de cambio en este país y que no gobernara Mariano Rajoy", ha señalado.

A su juicio, ahora "con esta moción de censura fantasma" lo que hace es que "no hablemos de la corrupción del PP" sino de "su propuesta y de su ocurrencia".

López cree que Pablo Iglesias es "muy poco creíble" porque, "cuando tuvo oportunidad de que no hubiera un Gobierno de Mariano Rajoy, él voto en contra de esa posibilidad y no era un PP menos corrupto que el que existe hoy", ha añadido.

El diputado socialista ha manifestado que las mociones de censura "son una cosa muy seria, igual que la política". "Con qué candidato, con qué mayorías, ahora sí vale el voto de los ciudadanos, ahora sí vale un candidato socialista cuando antes no valía", se ha preguntado.

Según ha manifestado, la política espectáculo está "bien para un ratito y para conseguir una foto" pero la política es "algo mucho más serio y el PSOE no nos vamos a dedicar a seguir a Pablo Iglesias".

Preguntado por si le preocupa que el PNV apoye los Presupuestos Generales del Estado, Patxi López ha respondido que no y que el PSOE tiene "muy clara cuál es su posición" y es la de que no puede avalar unas Cuentas que "sigan recortando la vida de la gente" y que "no empiecen a recuperar ya muchas de las cosas que hemos ido perdiendo por culpa de las políticas del PP".

"Hoy estamos hablando de las que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y con el mercado laboral y el PSOE no puede avalar unos Presupuestos que, para cumplir compromisos europeos, sigan adelgazando la columna de los gastos y no hablemos de cómo engordamos la de los ingresos, que es de lo que se trata en este país", ha señalado. López ha indicado que será el PNV quién tenga que explicar porqué avala esos Presupuestos.

AVALES

Por otra parte, sobre el desarrollo de la recogida de avales para su candidatura, López, que ha indicado que no se encarga de esa gestión, ha señalado que "cree que va bien", pero, en todo caso, ha insistido en que no se deberían convertir este proceso en "una guerra de avales"

"Los avales son simplemente para pasar un filtro, un corte y, a partir de ahí, lo que debemos buscar es la confianza de los militantes a la hora de depositar el voto el día 21 de mayo", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que está recorriendo las agrupaciones y las Casas de Pueblo y manteniendo "conversaciones directas" con la militancia socialista, que se ha mostrado convencido que "quiere lo mismo que estoy defendiendo yo".

"Unir al PSOE y unirnos en torno a un proyecto de izquierdas claro, nítido, sin matices, no tenemos que estar todo el día mirando a derecha e izquierdas como si no supiéramos cuál es nuestro sitio. Quieren volver a ilusionarse con ese proyecto para salir a la calle y volver a ser una nueva esperanza para los que lo pasan mal en este país", ha añadido.