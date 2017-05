López se revuelve contra Sánchez y le pide que no cave más trincheras, tras ser invitado a unir fuerzas

Etiquetas

Pedro Sánchez ha vuelto a invitar a Patxi López a sumarse a su candidatura por la secretaría general del PSOE en el proceso de primarias que celebra el partido porque las ideas del exlehendakari, le ha dicho, están recogidas en su propuesta. Patxi López se ha revuelto contra la insistencia de su contrincante por sumar fuerzas, porque cree que se trataría de "cavar más trincheras" cuando él apuesta por "derribar bloques".

Ambos candidatos han mantenido este rifirrafe durante el debate que se celebra en el PSOE entre los tres aspirantes a la secretaría general. Durante el bloque dedicado a los asuntos sociales, López ha explicado su proyecto ampliamente y Sánchez ha asegurado compartir todos sus proyectos, como compartieron que el PSOE tenía que mantener el 'no' a la investidura de Mariano Rajoy en lugar de la abstención.

En este punto, y tras reivindicar para el PSOE el proyecto del socialismo portugués, Pedro Sánchez ha invitado una vez más a López a unirse a su candidatura, en la que se recogen las ideas del aspirante vasco. "Están incluidas en el proyecto que yo encabezo", le ha dicho.

Patxi López ha levantado entonces la voz para responder con ironía que le parece bien que si Sánchez no tenía otras ideas cogiera las suyas, pero que "no se trata de eso", de buscar la unidad de medio PSOE frente al otro medio, ha agregado. "Se trata de derribar bloques no de cavar más trincheras", ha insistido.

EL RIESGO DE LA ANARQUÍA

Sánchez ha tomado la palabra a continuación para afirmar que no admite lecciones de coherencia porque si está en el paro hoy es porque renunció a su escaño para no abstenerse en el Congreso ante Rajoy, gesto que no tuvo Patxi López. "Tú también podías haber renunciado al acta y no lo hiciste", le ha replicado.

El candidato vasco le ha respondido que cuando se está en una organización política se debe cumplir lo que esta decide, guste más o menos, y que eso es lo que significa "ser coherente con el PSOE". La alternativa, acatar sólo lo que uno comparte, acabará convirtiendo el partido "en un movimiento anárquico".