MADRID. EL AYUNTAMIENTO CONDENA EL ‘TRAMABÚS’ DE PODEMOS PESE AL VOTO EN CONTRA DE AHORA MADRID

El pleno del Ayuntamiento de Madrid condenó este miércoles con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos el ‘TramaBús’ de Podemos, al que sólo defendió, en bloque, el grupo de Ahora Madrid, con la alcaldesa, Manuela Carmena, incluida, en la votación individual que pidió el PP.El concejal popular Percival Manglano argumentó que el autobús “no denunciaba la corrupción”, sino que quería erigirse en “tribunal popular” y “usar la corrupción para fomentar el odio”, no a los corruptos, sino a los adversarios políticos de Podemos, emparejados con corruptos condenados por ello. En nombre del Gobierno, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, contestó que la versión de Podemos, partido al que en todo momento se refirió en tercera persona (si bien apuntó de cosecha propia que si el autobús saliera hoy tal vez incluiría al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, por intentar apartar al fiscal del ‘caso Lezo’), era que intentaba denunciar una trama de políticos, económicos y periodistas y su refugio en la impunidad; que no incita al odio porque el Código Penal limita este delito al ataque a colectivos vulnerables y por motivos acotados como el racismo, la ideología o la identidad sexual. En todo caso, sugirió al PP que, si ellos creen que incita al odio, informen a la Fiscalía, porque al ser un delito privado, sólo se puede perseguir a instancias de la parte afectada, pero recordó que en el caso de personajes públicos el Tribunal Constitucional ya ha avalado que están sujetos a la crítica. La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, lamentó que Podemos se pusiera al “mismo nivel” que HazteOír con su autobús y reprochó a Barbero que no tenía “sentido” defender lo que él había defendido. “El populismo ante la corrupción favorece la corrupción”, diagnosticó; criticó sobre todo que el ‘TramaBús’ colocara al expresidente del Gobierno socialista Felipe González al lado del extesorero del PP Luis Bárcenas, y pidió a la alcaldesa que no permitiera incitar al odio, lo que Manglano aprovechó para verbalizar su deseo de que su proposición se votar a mano alzada, con el objeto de retratar la posición de Carmena.Finalmente, Silvia Saavedra, de Ciudadanos, recordó a Barbero que no fue tan comprensivo con la libertad de expresión de los policías que le acosaron durante una concentración en defensa de sus derechos laborales y apuntó que Podemos hace “poco trabajo y muchos numeritos”, y lleva a cabo “una política rastrera que nada aporta”.Manglano y Barbero volvieron a la carga en el turno de réplica. El portavoz del PP retomó la acusación de Causapié de que era Podemos quien había convertido en “un grupo” a los retratados en el autobús para denunciar que ese grupo lo formaban los adversarios políticos de Podemos, criminalizados por quienes se creen “los guardianes supremos de España”. Barbero replicó que es que son “personas concretas”, no todos los políticos del PP o el PSOE ni todos los empresarios, las que expolian las arcas públicas, y que eso “hay que visibilizarlo”. Finalmente, comparó las críticas al autobús de Podemos con el empeño en “matar al mensajero” de las malas noticias, y aseguró que lo que hace aquél no es incitar al odio, sino suscitar la indignación que luego se puede transformar en acción, como ya hizo el 15-M.