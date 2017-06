MADRID. BALTASAR GARZÓN DICE QUE NO ESTÁ EN SU “AGENDA” SER ALCALDE DE LA CAPITAL

Etiquetas

El exjuez Baltasar Garzón afirmó hoy que no está en su “agenda” ser aspirante a la Alcaldía de la capital por Ahora Madrid, algo con lo que se ha especulado en las últimas semanas ante la posibilidad de que Manuela Carmena decida no volver a encabezar la lista electoral de la coalición de Podemos y sus socios. Garzón se refirió a esta cuestión esta mañana en Madrid, durante una rueda de prensa para presentar una iniciativa de recaudación de fondos para la película ‘The Code’, que trata sobre la jurisdicción universal.Respecto al hecho de que su nombre aparezca en las quinielas para suplir a Carmena si no repite como cabeza de lista de Ahora Madrid, el exjuez respondió que esto es algo que no está en su “agenda”.Añadió que si se conociera el "origen" de las noticias que le sitúan como candidato a la Alcaldía se vería que "no son precisamente amigos” los que han podido plantear esta hipótesis.En este sentido, Carmena, que hasta ahora había sostenido que no repetiría como candidata, dejó el pasado miércoles abierta la puerta a volver a presentarse en los comicios municipales de 2019. Dijo textualmente que “cuando estén más cerca las elecciones, habrá que ver qué tipo de sucesión hay y si hay sucesión o no”.