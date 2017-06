MADRID. CARMENA APLAZA A 2019 “VER QUÉ TIPO DE SUCESIÓN HAY Y SI HAY SUCESIÓN O NO”

Etiquetas

- Maestre se descarta como sucesora: “He dicho mil veces que no”. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dejó este miércoles abierta por primera vez la posibilidad de repetir como candidata de Ahora Madrid en las elecciones de 2019, cuando, tras rechazar hablar del tema por el momento, admitió que “cuando estén más cerca las elecciones habrá que ver qué tipo de sucesión hay y si hay sucesión o no”.Carmena hizo este comentario en un desayuno informativo en el que advirtió nada más empezar que no iba a hablar de su sucesión, puesto que “se está creando toda una serie de ruido mediático que no nos deja trabajar” porque “desviamos la atención”. Con ese argumento, reiteró que no diría nada a medida que los periodistas se empeñaban en formular preguntas que tuvieran que ver con este tema.Sin embargo, a una sobre cuándo será el momento de hablar del tema que la propia alcaldesa felicitó por su hábil planteamiento, Carmena contestó que “cuando estemos cerca del final del mandato”, porque “estando en la mitad del gobierno tiene sentido hablar del gobierno”. Y añadió: “Cuando estén más cerca las elecciones habrá que ver qué tipo de sucesión hay y si hay sucesión o no”. En concreto, fijó el plazo de “cuando falten seis meses” para las elecciones municipales.A otra pregunta anterior, Carmena había declarado que se siente “extraordinariamente bien” y “cada vez mejor” con su equipo de concejales, aunque admitió que “a veces, como pasa en todos los equipos humanos, surgen tensiones, surgen problemas”, que “surgen de las características personales de cada uno” y de que “cada uno puede expresar lo que quiera”, pero que en cualquier caso “se van resolviendo” de forma satisfactoria, porque “lo más importante es que es un equipo coherente que rema siempre en la misma dirección”. “Cada vez les quiero más”, confesó, desde su papel de “señora muy mayor” con “concejales muy jóvenes”. A la última que se le formuló, la alcaldesa dijo que la experiencia le está siendo "absolutamente apasionante", siempre dentro de su idea de "hacer política de una forma diferente, sin ninguna expectativa de hacer carrera política porque tu carrera está concluida". De esta forma, volvió a su enfoque habitual de que no repetirá como candidata en 2019.Como la alcaldesa afirmó que, aunque ella no vaya a hablar de la sucesión todavía, no prohibirá a sus concejales que lo hagan, se le preguntó también a la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, si ella se postularía a dicha sucesión, según se publicó ayer en algún medio, a lo que contestó taxativamente: “He dicho mil veces que no, pero lo vuelvo a decir”.